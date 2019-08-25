Благодаря нарисованным от руки подробнейшим иллюстрациям Маккиннон быстро находит ответ на свой вопрос, и операция проходит успешно.

Этот атлас хорошо известен хирургам разных стран и, по признанию многих из них, по сей день остается самым подробным и точным. Но каждый раз, открывая этот атлас, хирургу приходится решать не менее сложный, чем сама операция, этический вопрос: можно ли пользоваться этой книгой, созданной нацистами в нацистской Германии.

Автор атласа - Эдуард Пернкопф, профессор анатомии, занимавший в свое время пост ректора Венского университета, был нацистом, так же как и четыре его помощника-иллюстратора - Эрих Лепиер, Людвиг Шротт, Карл Эндтрессер и Франц Батке. В анатомический театр, где работали авторы атласа, привозили тела жертв нацистского режима. Поэтому как минимум половина из 800 иллюстраций атласа написаны при вскрытии тел узников, погибших от рук нацистов.

Кожа, мышцы, связки, нервы, органы и кости изображены чрезвычайно подробно и правдоподобно. Картинки не для слабонервных. Пернкопф добивался от иллюстраторов того, чтобы все выглядело максимально реалистично. Единственное небольшое отступление от правды жизни - более яркие, контрастные, чем в жизни цвета - имело важный практический смысл: так читателю книги было проще ориентироваться.

Первый том атласа Пернкопфа вышел в 1937 году, второй - в 1941-м. Работу над атласом прервала война: три иллюстратора из четырех ушли на фронт. Третий и четвертые тома были опубликованы уже после войны.

Сейчас атлас больше не переиздается. Разрозненные тома можно найти в букинистических магазинах; в зависимости от года выпуска цена сильно разнится - от нескольких десятков до нескольких тысяч долларов.

Несмотря на то, что многие врачи и специалисты готовы заплатить немалые деньги за этот атлас, мало кто из них может держать эту книгу открыто у себя на столе - дома или в клинике.

Потому что на иллюстрациях - вскрытые и разобранные по кусочкам тела жертв нацистов.

Все дело в "темном происхождении" книги Пернкопфа. Связанный с ее использованием сложный этический вопрос по сей день не решен, что создает сложности в работе ученых и врачей.

Сьюзан Маккиннон говорит, что ее, конечно, не может не смущать история создания книги, однако отказ от использования этого атласа подчас противоречит врачебной этике: ведь от обращения к книге может зависеть исход операции.

Переживший Холокост Джозеф Полак, профессор, специалист по медицинской этике и законодательству в области медицины, говорит, что книга сама по себе представляет нравственную дилемму: ее создание было связано с настоящим злом, но теперь она может послужить на благо многим людям.

Эдуард Пернкопф работал над книгой в течение 20 лет. Известно, что Пернкопфу, талантливому выпускнику Венского университета, в карьерном росте помогло членство в Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера.

Коллеги отзывались о Пернкопфе как о ревностном национал-социалисте, который с 1938 года каждый день приходил на работу в нацистской форме.

Когда Пернкопфа назначили деканом медицинского факультета Венского университета, он уволил с факультета всех евреев, в том числе и трех Нобелевских лауреатов.

В 1939 году в Германии был принят закон, согласно которому тела всех казненных заключенных немедленно доставлялись в анатомические театры для проведения исследований и для обучения студентов.

По словам Сабин Хильдебрандт из Медицинской школы Гарварда, по меньшей мере половина из всех 800 иллюстраций атласа сделаны во время вскрытия тел жертв нацизма. В их числе геи, лесбиянки, цыгане, политические диссиденты, евреи.

В первом издании первого тома, вышедшем в 1937 году, подписи двух иллюстраторов - Эриха Липиера и Карла Эндрессера включали нацистскую символику - свастику и эмблему СС.

Даже в двухтомнике 1964 года на английском языке были сохранены оригинальные подписи иллюстраторов с нацисткой символикой, в более поздних изданиях они были заретушированы.

Тысячи экземпляров атласа были проданы по всему миру, книга была переведена на пять языков. В предисловии и введении книги говорится о чрезвычайно реалистичных, ярких иллюстрациях, которые можно назвать произведениями искусства, однако нет ни слова о том, как эти иллюстрации создавались.

Только в 1990-х ученые и студенты медицинских вузов начали задаваться вопросом о людях, чьи тела были использованы для создания этих иллюстраций. После того как в 1994 году стала известна жестокая правда, атлас перестал переиздаваться.

Королевская коллегия хирургов Англии заявляет, что в вузах и медицинских учреждениях Британии атлас больше не используется, хотя несколько экземпляров многотомника хранятся в библиотеках.

Однако опрос, который журнал Neurosurgery провел среди хирургов, показал, что 59% врачей, специалистов по хирургии периферических нервов, знают о существовании атласа, 13% опрошенных продолжают пользоваться им в работе.

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69% опрошенных сказали, что не видят ничего предосудительного в использовании атласа, 15% признались, что, узнав о происхождении иллюстраций, засомневались в допустимости использования этой книги. 17% сообщили, что не могут решить для себя этот сложный этический вопрос.

По словам Сьюзан Маккиннон, за все эти десятилетия, что прошли с момента первого издания атласа, не появилось ни одной книги, которая могла бы хоть как-то сравниться с трудом Пернкопфа и работавших с ним иллюстраторов - и в плане подробности и точности описания строения человеческого тела.

Маккиннон говорит, что при проведении сложных операций помощь атласа Пернкопфа неоценима - потому что на иллюстрациях прорисованы даже самые мелкие периферические нервы.

По словам хирурга, весь медицинский персонал, участвующий в проведении операции, знает о кровавой истории создания книги.

"Когда мне стало известно о темной истории создания этого атласа, я стала его хранить в сейфе в своем кабинете", - говорит Сьюзан Маккиннон.

В прошлом году специалист по медицинской этике Джозеф Полак и историк медицины, психиатр Майкл Гродин подготовили ответ (на основе иудейской медицинской этики) на вопрос, этично ли использовать атлас, учитывая его темное происхождение.

По мнению Полака и Гродина, иудейская медицинская этика позволяет использовать иллюстрации атласа, если это необходимо для спасения жизни человека. При этом, по их мнению, те, кто пользуется атласом, должны знать историю создания книги. Таким образом, врачи и их пациенты смогут также почтить память жертв нацистов.

В своем ответе Полак и Гродин приводят в пример опыт работы с атласом Сьюзан Маккиннон.

"Во время операции она не могла найти один нерв, хотя она - одна из лучших специалистов в своей области. Пациент сказал ей: отрежьте мне ногу, если вы не можете его найти. Она попросила принести атлас Пернкопфа и нашла нерв за несколько минут - благодаря подробным иллюстрациям атласа", - рассказал Би-би-си Джозеф Полак.

"Сьюзан спросила меня как специалиста по этике об этой ситуации. И я сказал ей, что если обращение к труду Пернкопфа поможет ей вылечить пациента, то тогда нет никаких сомнений в том, что атлас можно использовать", - добавил Полак.

После окончания войны Пернкопфа уволили из университета и арестовали. Три года он находился в лагере для военнопленных, однако никаких обвинений ему предъявлено не было.

После освобождения он вернулся в Венский университет и продолжил работу над атласом. Третий том вышел в 1952 году.

Перкопф умер тремя годами позже, незадолго до публикации четвертого тома.

Прошло уже более 60 лет с момента выхода последних томов атласа, однако труд Пернкопфа остается для хирургов одним из самых ценных источников информации об анатомии тела человека, говорит Сабин Хильдебрандт, которая преподает анатомию в университете.

"Так думают те из нас, кто привык обращаться к атласу, когда возникает какой-либо вопрос. Многие врачи говорят, что в хирургии нервов многотомник остается уникальным источником информации, замены которому до сих пор нет", - говорит Хильдебрандт.

"Я обычно не обращаюсь к атласу Пернкопфа на лекциях и семинарах, если у меня нет времени рассказать об истории книги", - говорит она.

Джонатан Айвз, специалист по биоэтике из Бристольского университета, говорит, что атлас удивительно подробный, но его использование вызывает вопросы из-за ужасающих обстоятельств его создания.

"Если мы используем его и получаем некую "выгоду", то это невольно делает нас причастными к этому ужасу. Но вы можете возразить, что если не использовать атлас, то он будет забыт и не будет нам напоминать о том, что произошло", - говорит Айвз.

Для Маккиннон эта книга остается актуальной, несмотря на мрачные страницы истории ее создания.

"Мне как хирургу, желающему соблюдать врачебную этику, кажется, что к этому надо отнестись как к данности: я должна пользоваться теми образовательными ресурсами, которые помогут мне добиться максимально успешного исхода операции. И это именно то, чего от меня ждут мои пациенты", - говорит Маккиннон.

"По своему опыту я могу сказать, что хирургия периферических нервов будет сильно отброшена назад, если мы потеряем эти книги", - добавляет она.

Материал написан на основе статьи корреспондента Би-би-си Кайли Бейкер