11 января студенты стали собираться у двух тегеранских университетов. Первоначально они намеревались отдать дань памяти погибшим в авиакатастрофе, но к вечеру там начались столкновения с полицией, которая применила слезоточивый газ. Ряд иранских газет опубликовали репортажи с места демонстраций под заголовками "Позор" и "Не простим". Однако другие средства массовой информации выступили с похвалами в адрес властей за честное признание ошибки, приведшей к гибели украинского самолета.

Несмотря на концентрацию специальных подразделений полиции, а также подразделений Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране, там состоялись новые акции протеста. Судя по видеокадрам, их участники демонстративно отказывались топтать изображения американского и израильского флагов на тротуаре у входа в университет Шахид-Бехешти в Тегеране, выложенные, по всей видимости, проправительственными активистами. Когда кто-либо наступает на изображения флагов, из толпы кричали, что это неуважение. Участники акций протеста скандировали антиправительственные лозунги, в том числе: "Нам лгут, что наш враг - Америка, наш враг тут".

На площади Азади произошли столкновения с силами безопасности, которые пытались разогнать собравшихся. 12 января в Тегеране также прошли демонстрации в поддержку убитого генерала Касема Сулеймани и против США и Британии. Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Ирана должны отказаться от преследования участников антиправительственных выступлений. "Мир следит за вами, но что важнее, за вами следят США" , - написал он в Twitter.

Британия тем временем осудила задержание своего посла в Иране, назвав его вопиющим нарушением международного права. Иран вызвал в воскресенье британского посла и вручил ему жалобу на его "недипломатическое поведение", выразившееся в участии в незаконном собрании.

Министр иностранных дел Доминик Рааб заявил, что посол Роб Макэр был задержан после посещения им акции памяти жертв авиакатастрофы, некоторые из которых были британскими гражданами. Сам посол заявил, что покинул церемонию после того, как некоторые ее участники стали скандировать антиправительственные призывы, и не принимал участие в демонстрации.

Вечером в иранских неофициальных источниках появилась информация о том, что высокопоставленные политики и военные подают в отставку на фоне массовых акций протеста. Как сообщает NEWSru.co.il, среди подавших в отставку политиков называется Эсхак Джахангири, первый вице-президент и секретарь Национального совета безопасности, а также Али Рабии, пресс-секретарь правительства Ирана. Арабский новостной канал Al-Alam, вещающий из Ирана и принадлежащий государственной медиакорпорации, со ссылкой на источники в Национальном совете безопасности передал, что сообщения об отставке Джахангири не соответствуют действительности.