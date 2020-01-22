Шведская экологическая активистка, школьница Грета Тунберг во вторник приняла участие в открывшемся в Давосе Всемирном экономическом форуме, где успела сделать ряд обличающих заявлений. Она традиционно обвинила мировых лидеров в отказе от снижения выбросов углекислого газа, несмотря на свидетельства надвигающейся климатической катастрофы.

"Почти ничего не было сделано, так как мировые выбросы углекислого газа не уменьшились, — сказала Тунберг, выступая за два часа до появления на мероприятии президента США Дональда Трампа. — Если вы взглянете с этой точки зрения, по существу не было сделано ничего".

Отвечая на вопрос о том, каких изменений она ждет в будущем, школьница заявила, что мечтает о том, чтобы люди "начали прислушиваться к науке и мы действительно начали воспринимать этот кризис как кризис".





Тунберг напомнила, что если человечество хочет ограничить рост глобальной температуры 1,5 градуса, то должно соблюдать лимит выбросов СО2 в атмосферу в 420 гигатонн.

Это не единственное выступление шведской школьницы, запланированное в Давосе на этот вторник. На вечер ожидается ее участие в мероприятии, устроителями которого стали организаторы форума и американская газета New York Times. При этом издание публикует тезисы из выступления Тунберг, оказавшиеся в его распоряжении.

"Год назад я приехала в Давос и сказала вам, что наш дом в огне. Я говорила, что хочу, чтобы вы паниковали. Меня предупреждали, что говорить людям о панике по вопросам климата — опасное занятие. Мы не требуем от вас полагаться на технологии, которые сегодня даже не существуют и которые, возможно, никогда не появятся. Мы не просим вас продолжать болтать о нулевых выбросах или углеродной нейтральности, жонглируя цифрами. Мы не говорим вам компенсировать ваши выбросы, просто заплатив кому-то за высадку деревьев где-нибудь типа Африки в то время, как леса в Амазонии вырубаются в невероятных масштабах.

Конечно, высаживание деревьев — это хорошо, но этого не достаточно и это не может заместить реальное уничтожение природы.

Будем честны. Нам не требуется "низкоуглеродная экономика". Нам не нужно "снижать выбросы". Наши выбросы должны остановиться. Тот факт, что США выходят из Парижского соглашения, возмущает и беспокоит каждого. Но то, что все мы не сможем выполнить обязательства по Парижскому соглашению, похоже не заботит людей во власти. И опять же, речь не идет о том, чтобы быть правыми или левыми… ни одна политическая идеология или экономическая структура не способна удержать климат и создать сплоченный устойчивый мир. Поскольку, если вы еще не заметили, мир уже в огне.

На Всемирном экономическом форуме этого года мы требуем от всех компаний, банков, организаций и правительств:

немедленно прекратите все инвестиции в разведку и добычу ископаемого топлива;

немедленно прекратите любые субсидии на ископаемое топливо;

немедленно отказывайтесь от ископаемого топлива.





Может показаться, что мы просим слишком многого. И конечно, вы скажете, что мы наивны. Однако это лишь минимум того, что необходимо сделать для начала устойчивого перехода…

На прошлой неделе я встретилась в Польше с шахтерами-угольщиками, которые потеряли работу, потому что их шахта закрылась. И даже они не сдаются. Наоборот, похоже, они понимают тот факт, что нам нужно больше изменений, чем есть. Наш дом в огне. Ваше бездействие с каждым часом поддает жару в огонь".

В Давосе, швейцарском горнолыжном курорте, с 21 по 24 января проходит Всемирный экономический форум. Здесь собрались те, кто, как считается, вершит судьбы мира. А это в первую очередь чиновники самого высокого уровня — 3 тысячи человек из 117 стран, включая 53 главы государств и правительств. Еще примерно 1,7 тысячи — бизнесмены из рейтинга Forbes, эксперты, общественные деятели, журналисты.

Подтвердили свое участие в форуме большинство лиц первой величины: президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Эквадора Ленин Морено, генсек ООН Антониу Гутерриш, глава МВФ Кристалина Георгиева, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Имя Греты Тунберг прозвучало на весь мир в сентябре этого года, когда девочка выступила на саммите ООН по вопросам изменения климата, чем навлекла на себя шквал язвительных замечаний о своем психическом здоровье от политиков и телеведущих. "Вы украли мои мечты и мое детство своими пустыми обещаниями, но мне еще повезло. Люди страдают, люди умирают, целые экосистемы рушатся, мы стоим на пороге массового вымирания, а все, о чем вы можете говорить, — это деньги и сказки о бесконечном экономическом росте. Как вы смеете?" — заявила девушка.