К 2050 году население Земли увеличится на треть и достигнет 10 миллиардов человек. Таков прогноз французского Института демографических исследований Ined, опубликованный в среду, 20 сентября. На сегодняшний день на планете проживает около 7,5 миллиарда человек.
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Рекордный рост ожидает африканский континент: его население увеличится вдвое к 2050-му и вчетверо к 2100 году. Сегодня в Африке проживает одна шестая часть населения Земли (1,2 миллиарда). И именно Африка является рекордсменом по росту населения: в Нигере на одну женщину приходится 7,3 ребенка. Средний мировой показатель — 2,5 ребенка.

Почти во всех странах Африки, некоторых арабских странах, частях Афганистана, Индии и Пакистана на одну женщину в среднем приходится 3-4 ребенка. "В этих регионах и в следующие годы сохранится сильный демографический рост", — отметил автор прогноза Жиль Пизон.

Если представить современный мир как деревню с населением 100 человек, то, по данным фонда "Население мира", в ней жили бы 60 азиатов, 16 африканцев, 10 европейцев, 8 латиноамериканцев, 5 североамериканцев и один человек из Океании.

Deutsche Welle
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