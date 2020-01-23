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Основными причинами сокращения населения украинский министр назвал миграцию и превышение смертности над рождаемостью.
Население Украины сократилось до 37,3 миллиона человек
© AP / Scanpix

В конце 2019 года в Украине жили 37 миллионов 289 тысяч человек. Таков результат электронной тестовой переписи населения, сообщил в четверг, 23 января, министр кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

Дубилет назвал основные причины сокращения населения в стране. По его словам, больше всего на это влияют миграция - из страны уезжает больше людей, чем возвращается, - и негативное соотношение между рождаемостью и смертностью. В качестве еще одной причины чиновник назвал "оккупированные территории".

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Перепись не охватывала жителей аннексированного Россией Крыма, а также не подконтрольных Киеву регионов Донецкой и Луганской областей. При подсчете учитывались данные трех мобильных операторов связи Украины, Государственной службы статистики и электронных реестров, а также государственного реестра физических лиц.

На декабрь 2001 года, согласно данным переписи, в Украине проживали 48 миллионов 457 тысяч человек. За 18 лет население страны (без учета Крыма и неподконтрольных правительству районов Донбасса) сократилось на 11 миллионов человек.

Deutsche Welle

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