При этом итоговый показатель иммигрировавших оказался на 13 процентов ниже, чем в 2015 году, а показатель эмигрировавших — на 37 процентов выше, чем годом ранее. Из 1,865 млн приехавших в Германию иностранные паспорта имелись у 1,719 млн, что на 15 процентов меньше, чем в 2015 году.

Чуть более половины (51 процент) прибывших в ФРГ иностранцев — граждане государств ЕС, еще 9 процентов — других европейских стран. 24 процента иностранцев приехали из азиатских стран, 5 процентов — из Африки. Среди покинувших Германию в 2016 году — 1,084 млн иностранцев.