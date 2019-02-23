Исчезновение насекомых — феномен мирового масштаба. "Если его не удастся остановить, последствия будут "катастрофическими", — сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger со ссылкой на научный журнал Biological Conservation.
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"Ученые под руководством австралийского эколога Франциско Санчез-Байо из Сиднейского университета проанализировали 73 исследования, большинство из которых были посвящены сокращению численности насекомых", — пишет журналистка Тина Байер".

"Обобщив результаты всех исследований, ученые пришли к выводу, что под угрозой находятся все отряды насекомых: сокращается численность почти половины всех видов насекомых; треть насекомых находится под угрозой исчезновения. Все это, очевидно, происходит со стремительной скоростью: как пишут авторы исследования, в год биомасса насекомых сокращается на 2,5%. Если так пойдет и дальше, через 100 лет насекомые могут исчезнуть", — сообщает Байер.

Особенно резко, по словам ученых, сокращается численность чешуекрылых или бабочек, навозных жуков и перепончатокрылых насекомых, к которым относятся пчелы, осы, а также муравьи. В частности, в одном из проанализированных исследований говорится, что за период с 2000 по 2009 год количество бабочек в фермерских регионах Великобритании сократилось на 58%. "Тревогу вызывает то, что исчезают виды насекомых, которые приспособлены к жизни в различных средах и могут использовать различные источники пищи", — отмечает издание.

"Главной причиной глобального исчезновения насекомых ученые считают утрату среды обитания, прежде всего, в связи с интенсивным ведением сельского хозяйства и строительством городов и дорог. Вторая по важности причина заключается в массовом применении удобрений и пестицидов, например, неоникотиноидов, которые влияют на нервную систему всех насекомых, в результате чего умирают не только насекомые-вредители.

В-третьих, на насекомых по всему миру влияют и биологические факторы: занесенные паразиты, например, клещи рода варроа, которые поражают и убивают медоносных пчел. Изменению климата авторы исследования отводят только четвертое место. (…) Увеличение температур вредит прежде всего насекомым в тропиках, которые зачастую и без того живут на грани возможностей своего организма", — сообщает Tages-Anzeiger.

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