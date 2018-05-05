Автоматическая станция для исследований Марса InSight запущена с базы в Калифорнии. Это первый межпланетный запуск с западного побережья США, отмечает Reuters.
„SpaceX“ paleido raketą su planetų ieškosiančiu NASA zondu TESS
© AP / Scanpix

Автоматическая межпланетная станция InSight для изучения Марса запущена с базы Ванденберг (штат Калифорния). Ракета-носитель Altas-V401 стартовала с пускового комплекса номер 3Е в 04:05 по времени Тихоокеанского побережья (14:05 по Москве). Станция выйдет на полярную орбиту Земли, а затем, после включения двигателей, выйдет на траекторию полета к Марсу.

InSight оснащен чувствительной аппаратурой для изучения сейсмической активности на Марсе, его поверхностных слоев, мантии и ядра. Эти данные позволят ученым строить гипотезы о процессе формирования планеты. При создании посадочного модуля использованы многие из инженерных решений, примененных при создании модуля Phoenix, совершившего посадку в 2007 году неподалеку от северного полюса Марса.

Станция достигнет Красной планеты в ноябре, 26 ноября ориентировочно в 22:00 по Москве совершит посадку на нагорье Элизий, втором по величине после провинции Фарсида вулканическом районе на Марсе. InSight в течение примерно 26 земных месяцев или одного марсианского года будет изучать внутреннюю структуру планеты, регистрируя температуру почвы и подземные толчки.

Первые попытки таких исследований проводились с использованием сейсмографов на спускаемых аппаратах "Викинг-1" и "Викинг-2", запущенных к Марсу в 1975 году. Однако на "Викинге-1" этот прибор не заработал после посадки, а на "Викинге-2" не имел достаточной чувствительности, поскольку был установлен не на марсианской почве, а на спускаемом аппарате. Новый аппарат оснащен гораздо более чувствительной аппаратурой, созданной при участии французских и немецких специалистов, которая, как ожидается, будет регистрировать как падения метеоритов, как и глубинные процессы.

NEWSru.com
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