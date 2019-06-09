Плата за пребывание на станции, включая пользование коммунальными услугами, составит в сутки $35 тысяч с одного пассажира, не считая полета на станцию и возвращения, о котором путешественник должен будет договариваться отдельно со специализированным турагентством.
Ожидается, что одним из перевозчиков станет частная космическая компания Илона Маска SpaceX.
$35 тысяч – цена ориентировочная, фактическая стоимость будет варьироваться в зависимости от рыночной конъюнктуры.
Инициатива NASA является ответом на планы администрации Дональда Трампа, оглашенные в прошлом году, завершить к 2024 году государственное финансирование Международной космической станции и постепенно найти ей коммерческие альтернативы. Представители NASA заявляют, что их конечной целью является создание системы орбитальных поселений.
Еще одно направление коммерческой деятельности – продажа на Земле предметов бижутерии, побывавших в космосе. NASA по-прежнему запрещает своим астронавтам получать деньги за рекламу узлов и деталей МКС. Вместе с тем астронавтам разрешили участвовать в закадровом монтаже рекламных роликов, сделанных на орбите.
Прежде руководители американской космонавтики энергично сопротивлялись идее коммерциализации космических исследований.
NASA тратит на Международную космическую станцию от $3 млрд до $4 млрд в год, и доходы от задуманных коммерческих проектов не покроют сколь-либо существенной доли этих расходов.
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