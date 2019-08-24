Американский астронавт Энн Макклейн признает, что, находясь в полете, без ведома своей однополой супруги, с которой она оформляла развод, зашла на ее банковский счет. При этом она не считает, что совершила правонарушение, сообщает New York Times.
Экс-супруга Саммер Уорден подала жалобу на несанкционированный доступ и похищение личных данных в Федеральную торговую комиссию США, а также генеральному инспектору НАСА.
Макклейн вернулась из космоса в июне этого года. Через своего адвоката она рассказала NYT, что просто хотела убедиться, что семейный бюджет в порядке и денег хватает на оплату счетов и на заботу о сыне Уорден, которого пара растила вместе.
"Она категорически отрицает, что сделала что-то ненадлежащее", - говорит ее адвокат Расти Хардин. По его словам, Макклейн активно сотрудничает со следствием.
Летчица Макклейн и офицер разведки военно-воздушных сил Уорден поженились в 2014 году, а в 2018-м Уорден подала на развод.
Энн Маклейн закончила престижную военную академию Уэст Пойнт. На ее счету более 800 часов боевых полетов в Ираке в качестве пилота военного самолета.
После возвращения из Ирака она пошла учиться на летчика-испытателя и в 2013 году попала в поле зрения специалистов НАСА.
Макклейн провела шесть месяцев на борту МКС и была отобрана для выхода в открытый космос 8 марта этого года в составе исключительно женской группы, астронавтов
Однако в последний момент ее участие в этом событии было отменено. В НАСА это объяснили тем, что для нее не оказалось скафандра нужного размера.
Как работает закон в космосе?
По соглашению стран, совместно владеющих Международной космической станцией - США, России, Японии, Канады, а также Европейского космического агентства - на человека, находящегося в космосе, распространяются законы его страны. То же самое относится к имуществу на борту.
Таким образом, канадец за совершенное в космосе преступление понесет ответственность по законам Канады, россиянин - по законам России и так далее.
В космическом праве также предусмотрена процедура экстрадиции по возвращении на Землю, если одна из стран захочет судить гражданина другого государства за правонарушения, совершенные в космосе, и если законы родной страны обвиняемого допускают экстрадицию.
С развитием космического туризма наличие четких правил уголовной ответственности за преступления, совершенные в космосе, становится все более актуальной проблемой, однако до сих пор не представлялось случая проверить, как работает эта система.
По словам представителей НАСА, до сих пор у них не было никаких сведений о преступлениях, совершенных в космосе.
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