По словам главы НАСА Джима Брайденстайна, за 10 дней с момента проведения испытаний риск столкновения станции с обломками вырос на 10%.
При этом он отметил: "Международная космическая станция в безопасности. Если потребуется выполнить маневр, мы будем в состоянии это сделать".
Индия стала четвертой страной в мире, которой удалось применить противоспутниковое оружие. Ранее это делали США, Россия и Китай.
Премьер-министр страны Нарендра Моди объявил о проведении испытаний с большой помпой. "Индия заявила о себе как космическая держава", - сказал он.
Обращаясь к своим сотрудникам, глава НАСА раскритиковал испытания любых видов противоспутникового оружия.
Он сказал, что НАСА выявило 400 находящихся на орбите обломков и ведет наблюдение за 60, размер которых превышает 10 см в диаметре. Из них 24 могут потенциально представлять угрозу для МКС.
"Ужасно, просто ужасно допускать такие действия, в результате которых появляется мусор, частично находящийся выше орбиты Международной космической станции. Подобная деятельность не совместима с будущим пилотируемых космических полетов", - заявил Джим Брайденстайн.
"Они быстро исчезнут"
Через день после успешно проведенных Индией испытаний противоспутникового оружия исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шенахан предупредил, что они могли привести к непредвиденным последствиям в космосе, и предупредил, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией.
Дели утверждает, что испытания были проведены на низкой орбите - на высоте в 300 км, чтобы образовавшиеся в результате обломки не представляли угрозы для МКС и спутников.
"Поэтому мы сделали это на низкой орбите. Обломки быстро исчезнут", - заявил в интервью Рейтеру глава индийской организации оборонных исследований и разработок Сатиш Редди.
Брайденстайн согласен, что это рано или поздно случится.
В 2007 году Китай провел аналогичные испытания, вызвав тревогу международной общественности. Глава НАСА отметил, что значительная часть появившихся тогда обломков по-прежнему находится на орбите.
Американские военные следят примерно за 10 тыс. обломков в космосе, треть из которых появилась там в результате китайских испытаний.
Нынешние испытания прошли менее чем за две недели до всеобщих выборов в Индии, на что обратила внимание оппозиция.
Главный министр Западной Бенгалии Мамата Банарджи заявил, что Моди пытается таким образом извлечь политическую выгоду.
А президент партии Индийский оппозиционный конгресс Рахул Ганди иронично поздравил премьер-министра со всемирным днем театра. Всеобщие выборы в стране пройдут 11 апреля.
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