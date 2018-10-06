Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) запланировало первый с 2011 года пилотируемый запуск космического корабля на июнь 2019 года, передает "Интерфакс". Это будет первый пилотируемый полет ракеты SpaceX к МКС.
NASA
© Shutterstock

На август 2019 года запланирован пилотируемый полет к МКС космического корабля производства корпорации Boeing.

Ранее оба полета уже откладывались, однако в этот раз в НАСА уверяют, что назначенные даты близки к реальному графику.

"Тем не менее, сохраняется некоторая неопределенность относительно дат, и мы полагаем, что ближе к срокам запуска они могут измениться", - сказано в сообщении НАСА.

Обе миссия будут испытательными. Экипажи обоих космических кораблей проведут по две недели на борту МКС перед возвращением на Землю.

Напомним, в 2011 году США закрыли программу пилотируемых полетов к МКС, с тех пор американские астронавты летали на станцию на российских "Союзах".

NEWSru.com
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