На август 2019 года запланирован пилотируемый полет к МКС космического корабля производства корпорации Boeing.
Ранее оба полета уже откладывались, однако в этот раз в НАСА уверяют, что назначенные даты близки к реальному графику.
"Тем не менее, сохраняется некоторая неопределенность относительно дат, и мы полагаем, что ближе к срокам запуска они могут измениться", - сказано в сообщении НАСА.
Обе миссия будут испытательными. Экипажи обоих космических кораблей проведут по две недели на борту МКС перед возвращением на Землю.
Напомним, в 2011 году США закрыли программу пилотируемых полетов к МКС, с тех пор американские астронавты летали на станцию на российских "Союзах".
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