Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отложило визит в Соединенные Штаты руководителя "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. Об этом американское издание USA Today пишет в пятницу, 4 января. По его информации, директор NASA Джим Брайденстайн решил перенести на неопределенный срок визит Рогозина, который находится под санкциями США, после давления конгрессменов.
В частности, с критикой возможного приезда Рогозина выступили сенаторы-демократы Марк Уорнер и Джинн Шехин. "Послание Америки Кремлю должно быть недвусмысленным - у действий существуют последствия", - заявила ранее Шехин.
По словам сенатора, приглашение Брайденстайна Рогозину "подрывает наше послание и ослабляет ключевые цели Соединенных Штатов в области национальной безопасности". Она назвала руководителя "Роскосмоса" "одним из ведущих архитекторов кремлевской кампании агрессии в отношении своих соседей".
Рогозин находится в санкционных списках США и ЕС
Российская сторона проинформирована о решении NASA, подчеркнула представитель Брайденстайна Меган Пауэрс. В свою очередь, в "Роскосмосе" сообщили агентству "Интерфакс", что "не получали" уведомление американской стороны.
Визит Дмитрия Рогозина в США был запланирован на февраль 2019 года. С марта 2014 года Рогозин находится в санкционных списках США и Евросоюза. Санкции в отношении России были введены после российской аннексии украинского полуострова Крым и дестабилизации на востоке Украины.
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