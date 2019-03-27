Планировалось, что астронавты Энн Макклейн и Кристина Кох выйдут в открытый космос в последнюю неделю марта, который отмечается в США, как месяц истории женщин.
Как сообщили в НАСА, во время предыдущего выхода в открытый космос Макклейн обнаружила, что средний размер жесткой верхней туловищной части скафандра, его "рубашки", подходит ей лучше всего. Однако в пятницу в наличии будет лишь один этот элемент скафандра такого размера.
В результате единственный такой скафандр наденет Кох, которая выйдет в открытый космос вместе с канадским астронавтом Дэвидом Сен-Жаком.
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