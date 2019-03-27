Американское космическое агентство НАСА отказалось от планов исторического выхода в открытый космос в эту пятницу, в котором впервые участвовали бы только астронавты-женщины, когда выяснилось, что космические скафандры не подходят одной из предполагаемых участниц.
© AFP/Scanpix

Планировалось, что астронавты Энн Макклейн и Кристина Кох выйдут в открытый космос в последнюю неделю марта, который отмечается в США, как месяц истории женщин.

Как сообщили в НАСА, во время предыдущего выхода в открытый космос Макклейн обнаружила, что средний размер жесткой верхней туловищной части скафандра, его "рубашки", подходит ей лучше всего. Однако в пятницу в наличии будет лишь один этот элемент скафандра такого размера.

В результате единственный такой скафандр наденет Кох, которая выйдет в открытый космос вместе с канадским астронавтом Дэвидом Сен-Жаком.

"Голос Америки"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

США намерены направить астронавтов на Луну до 2024 года (9)

Вашингтон стремится к тому, чтобы следующая...

Dragon-2 с манекеном Рипли успешно состыковался с МКС (14)

Перед стыковкой корабль выполнил серию маневров....

Студентка из Литвы создавала медицинские обогреватели для астронавтов НАСА (16)

Магистрантка второго курса химии наноматериалов...

Россия начнет строительство базы на Луне в 2034 году (24)

Первые российские космонавты могут высадиться на...

NASA отложило визит главы "Роскосмоса" Рогозина в США (22)

Визит в США Дмитрия Рогозина, находящегося под...

Космонавты МКС взяли пробы с обшивки "Союза" вокруг загадочной дырки (1)

Космонавты Международной космической станции (МКС)...

В мире

Западные СМИ: зачем Германия платит пенсию солдатам СС?

"На счета некоторых пособников нацистского режима...

Палата представителей США приняла законопроект, направленный против "Северного потока – 2" (7)

Палата представителей США одобрила законопроект,...

В украинском порту нашли ракетный комплекс РФ. Оружие отдадут ВСУ (6)

Во время проверки в одном из украинских морпортов...

Индийские военные сбили космический спутник (3)

Индия стала четвертой космической державой после США ,...

НАСА отказалось от "женского" выхода в открытый космос из-за скафандра (2)

Американское космическое агентство НАСА отказалось от...

TOP новостей

1991 sausio 13-osios įvykiai Lietuvoje Jurijus Melis January 1991 events

В Литве за военные преступления заочно осуждены Язов, Головатов и Усхопчик Прямая трансляция (382)

В среду Вильнюсский окружной суд огласил приговор по...

Предупреждение водителям: резину надо менять не по календарю (6)

С 1 апреля литовских водителей ждет обычная подготовка...

Премьер-министр Литвы привез в ГИК собранные подписи (3)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис , который...

В Литве за отказ от старого авто будут платить несколько сот евро, а в Англии – круглую сумму каждый год (8)

Пока Литве планируют платить за отказ от старого...

"Попустительство прихотям России": Кубилюс выпал из борьбы за пост главы Совета Европы (41)

Консерватор Андрюс Кубилюс в среду выпал из борьбы за...