Как сообщают местные СМИ, массовые протесты в понедельник утром начались и в пригородах Еревана. В эти минуты напряженная ситуация сложилась в районе Аджапняк, где демонстранты пытаются блокировать перекресток улиц Алабяна и Ленинградяна. Как передает News.am, протесты сейчас проводятся также в городах Ванадзор, Гюмри, Севан и Раздан. Издание отмечает, что сегодня уже 11-й день протестов.

"Все центральные улицы Гюмри перекрыты. В городе полный коллапс. Люди массово покидают рабочие места и идут на шествие", - пишут местные жители в Telegram. Сообщается о перекрытии гражданами трассы Ереван-Севан.

Напомним, массовые митинги оппозиции начались в Ереване с 16 апреля. Оппозиционеры требуют, чтобы избранный парламентом 17 апреля премьер-министром Серж Саргсян ушел в отставку. 22 апреля в ереванской гостинице "Марриотт" была проведена попытка переговоров между Саргсяном и лидером оппозиции Николой Пашиняном. Генеральная прокуратура Армении 22 апреля подтвердила задержание оппозиционных депутатов парламента страны Никола Пашиняна, Арарата Мирзояна и Сасуна Микаеляна за незаконное проведение собраний.

В воскресенье утром полиция в Ереване начала разгон демонстрантов с использованием спецсредств. В общей сложности к полуночи в городе были задержаны около 350 участников протеста. Накануне и в Москве полиция задержала несколько десятков человек на акции солидарности с оппозицией Армении.

Из центра Еревана ведутся онлайн-трансляции:

Очевидцы: группа людей в форме ВС Армении присоединилась к протестующим в Ереване

Группа людей в военной форме, похожей на форму Вооруженных сил Армении, в понедельник неожиданно присоединилась к протестующим в Ереване сторонникам оппозиции. Об этом с места событий сообщает корреспондент ТАСС.

Присоединившиеся к протестующим отказываются комментировать свое присутствие, только объясняют, "что едины со своим народом". На YouTube есть видео с военными в рядах демонстрантов.

По данным "Радио Азатутюн", к студентам, которые проводят шествие в Ереване, присоединились около двух десятков молодых людей в военной форме во главе с подполковником, который в руках несет армянский флаг.

Министерство Армении уже резко осудило группу военных миротворческой бригады, которые примкнули к демонстрантам. Об этом говорится в заявлении Минобороны страны. "Такие действия грубо нарушают нейтралитет армии во внутригосударственных процессах", - говорится в заявлении оборонного ведомства Армении. Против нарушивших устав военнослужащих ведомство пообещало принять санкции.