Большой десантный корабль (БДК) ВМФ России "Орск" проекта 1171, который должен был доставить в Сирию военные грузы в рамках операции, получившей в СМИ название "Сирийский экспресс", из-за поломки двигательной установки был вынужден вернуться в Черное море с помощью буксира "МБ-304". Об этом в воскресенье, 5 января, сообщил украинский информационный интернет-портал "Новое время".
"На БДК в ходе очередного похода в Сирию вышел из строя один из двух дизелей", - ранее передало агентство ТАСС со ссылкой на источник. Фотографии корабля и буксира разместил в Twitter 4 января турецкий блогер Юрюк Ишик, который отслеживает перемещение судов в проливе Босфор.
По данным издания "Новое время", корабль должен стать на якорь в порту Севастополя в аннексированном Россией Крыму.
Как уточнил собеседник ТАСС, продолжительность ремонта "Орска" будет зависеть от наличия необходимых запчастей или времени на их изготовление.
Что такое "Сирийский экспресс"?
БДК "Орск" выполнял задачи в Средиземном море в составе группировки кораблей Черноморского флота РФ. Операция "Сирийский экспресс" предусматривает доставку грузов для российской авиагруппы на авиабазе Хмеймим под Латакией, базы материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе и сирийской правительственной армии.
Длина корабля "Орск" - 113 метров, ширина 15,6 метра, осадка 4,5 метра. Водоизмещение 4650 тонн, скорость - 16,5 узла.
Большие десантные корабли проекта 11711 (шифр "Тапир") предназначены для высадки десанта на необорудованном побережье и перевозки боевой техники. Эту серию строили на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде. Всего в составе десантного флота ВМФ РФ - четыре подобных корабля.
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