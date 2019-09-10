"В ходе допроса Карабалаев признал вину в совершении преступления и дал показания о его обстоятельствах. Он пояснил, что выбрал для разбойного нападения случайный дом, который располагался недалеко от места его ночлега. О личности хозяев дома нападавшему известно не было", — сказала Петренко. Мужчине предъявили обвинения в разбое, следствие просит арестовать его.
Как сообщалось раннее, нападавшим оказался уроженец одной из республик Средней Азии 1983 года рождения. По некоторым данным, подозреваемого 36-летнего мужчину поймали в подмосковном лесу, при себе у него обнаружили электрошокер и различные предметы, которые, возможно, были украдены из других домов.
6 сентября около 01:30 в полицию поступило сообщение о нападении на хозяйку одного из домов, расположенного в городском округе Истра Московской области. Сотрудники полиции установили, что потерпевшей является председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова. Злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся. Согласно имеющимся данным, в доме ничего не похитили.
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