Шесть человек скончались на месте, еще двое умерли в больнице от полученных ранений.

По данным властей, злоумышленник проехал по велодорожке в Нижнем Манхэттене, сбивая людей, а затем врезался в школьный автобус.

Мэр Нью-Йорка назвал это нападение трусливым актом террора.

Среди погибших, кроме американцев, есть также гражданин Бельгии и аргентинец. Об этом сообщили бельгийский министр иностранных дел Дидье Рейндерс и представитель МИД Аргентины.

По данным полиции Нью-Йорка, 11 человек получили серьезные травмы, не угрожающие жизни пострадавших.

Полиция сообщила, что водитель, врезавшись в школьный автобус, выскочил из пикапа, держа в руках два пистолета. Полицейские произвели несколько выстрелов, ранили его в живот и задержали.

Позже в полиции уточнили, что один пистолет у нападавшего предназначался для пейнтбола, а второй был пневматическим.

Американские СМИ, а также агентство Рейтер со ссылкой на свои источники в полиции сообщили, что задержанный - 29-летний уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов. Машину он взял напрокат.

По данным телекомпании NBC он приехал в США в 2010 году из Узбекистана, а в Нью-Йорк прибыл из Тампы, штат Флорида.

Как сообщил телеканал ABC News, в 2015 году Саипов привлекался в Пенсильвании за нарушение правил дорожного движения.

На пресс-конференции журналисты спросили главу полиции Нью-Йорка Джеймса О'Нила о том, правда ли, что нападавший кричал "Аллах акбар!".

О'Нил ответил, что слова, произнесенные подозреваемым, когда он вылез из пикапа, и общие обстоятельства происшествия позволяют квалифицировать его как террористический акт.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что подозреваемый, судя по всему, действовал в одиночку.

"Нет оснований предполагать наличие более обширного заговора или плана. Это были действия одного человека, призванные причинить боль, увечья и, возможно, смерть", - завил он на пресс-конференции.

Полицейский департамент Нью-Йорка сообщил в "Твиттере", что других подозреваемых на данный момент не разыскивают.

Тем не менее, как сообщает корреспондент Би-би-си в Вашингтоне Джон Сопел, американские власти предпримут все возможные усилия для того, чтобы составить полную картину контактов и связей подозреваемого, не только в США, но и в Узбекистане.

По словам Джона Сопела, многие официальные лица, занимающиеся в США подобными расследованиями, скептически относятся к идее "одинокого волка" и считают чрезвычайно важным выяснить, под чьи влиянием он мог находиться и как пришел к идее совершить это преступление.

Можно быть уверенным, что это будет масштабное расследование, в котором примут участие несколько агентств и сотни человек, сообщает из Вашингтона корреспондент Би-би-си.

О случившемся доложено президенту США Дональду Трампу, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс.

Позже президент эмоционально откликнулся в "Твиттере" на произошедшее в Нью-Йорке, назвав злоумышленника "больным и обезумевшим человеком". "НЕ В США!", добавил Трамп, переключившись на верхний регистр.

Городские власти сообщили, что, несмотря на эту трагедию, традиционное шествие, проходящее в Нью-Йорке в Хеллоуин, отменено не будет.

Это было самое крупное по количеству жертв нападение в Нью-Йорке с 11 сентября 2001 года, когда в результате теракта были разрушены башни Всемирного торгового центра и погибло более 2600 человек.

Нынешнее нападение произошло в западной части Манхэттена, недалеко от места, где стояли башни Всемирного торгового центра.

Оно было похоже на несколько подобных терактов, произошедших за последние полтора года в Лондоне, Ницце и других европейских городах.