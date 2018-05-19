В результате нападения погибли двое полицейских и один человек, находившийся в храме, чью личность пока не установили. Нападавшие были убиты. Погибшие полицейские были из Саратовской области. Они находились в Чечне в командировке.

Еще двое полицейских и один прихожанин получили ранения.

"Бандиты были вооружены десятью бутылками с горючей смесью, двуствольным обрезом, из которого они вели огонь", - цитирует Интерфакс заявление сотрудника полиции. У нападавших с собой были пистолеты, ножи и небольшие топорики, передает агентство.

Рамзан Кадыров в своем официальном "Телеграм"-канале написал, что четверо мужчин вошли на территорию храма и сразу же убили полицейского, который успел поднять тревогу. После этого на место прибыли сотрудники специальных частей Росгвардии и полиция.

Как рассказал Русской службе Би-би-си министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров, операцию, в результате которой были убиты нападавшие, провели отдельные подразделения МВД по Чеченской республике.

"Операция была настолько мастерски исполнена, что люди даже ничего не заметили", - сказал он.

Кадыров в своем "Телеграм"-канале написал, что трое нападавших были жителями Чечни - двое из села Гелдаган, один из поселка Аргунский.

Руководил группой, по словам Кадырова, уроженец и житель соседнего региона. Какого именно, он не уточнил.

Захват заложников или нападение на полицию?

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров ранее заявил, что нападавшие хотели захватить в церкви заложников, но не объяснил, на основании чего были сделаны такие выводы.

Чеченское отделение Следственного комитета России возбудило уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

В заявлении СК говорится, что, судя по показаниям свидетелей, "профессиональные действия сотрудников полиции, охранявших церковь, помогли предовратить более тяжкие последствия нападения и избежать большего количества жертв".

Храм расположен в центральной части города на проспекте Ахмата Кадырова.

Умаров считает, что храм неслучайно был выбран целью нападавших. "Этот православный храм для нас символичен. Он первым был восстановлен в послевоенной столице Чеченской республики", - сказал министр.

Второе нападение за год

Это второе нападение в 2018 году на православный храм на Северном Кавказе, регионе, где представлены и мусульманские, и христианские конфессии, и где до сих пор такие нападения были крайне редки.

В конце февраля в дагестанском Кизляре вооруженный местный житель открыл стрельбу по людям возле православного храма, убив пятерых женщин.

После кизлярского нападения в регионе наблюдатели не отмечали каких-либо серьезных межконфессиональных или межнациональных волнений.

Нападение 22-летнего Халила Халилова сочли акцией одиночки, хотя он и записал перед ним обращение, упомянув в нем "Исламское государство".

Сейчас после нападения на церковь в Грозном глава Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ РПЦ Владимир Легойда заявил, что это - "очередная попытка псевдоисламских экстремистов столкнуть православных и мусульман".