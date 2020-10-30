Полиция заявила, что его зовут Брахим Ассауи, ему 21 год. С собой у него были документы, выданные итальянским отделением Красного Креста. Известно также, что он прибыл на итальянский остров Лампедуза на лодке вместе с мигрантами. Ассауи был ранен во время задержания и сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

Глава Национальной антитеррористической прокуратуры Франции отметил, что одну из жертв, пожилую женщину, он фактически обезглавил.

В пятницу у церкви был сооружен небольшой мемориал, к которому люди приходят с цветами и свечами, чтобы почтить память погибших. Утром рядом с храмом состоялась церемония поминовения.

Что известно о нападавшем?

Старший брат нападавшего Ясин, живущий в тунисском городе Сфакс, назвал его приветливым человеком, который никогда не демонстрировал интереса к экстремизму.

"Он уважал всех и нормально относился к отличиям людей. Он не говорил, что собирается покинуть Тунис, и мы очень удивились, когда узнали, что он прибыл в Италию", - сказал Ясин.

Нападавший в Ницце несколько раз прокричал "Аллах акбар" перед тем, как в него выстрелили полицейские. При нем был найден Коран, два телефона и 30-сантиметровый нож. Об этом сообщил глава Национальной антитеррористической прокуратуры Жан-Франсуа Рикар. "Мы также нашли его сумку, рядом с ней лежали два ножа, которыми он при нападении не воспользовался", - добавил Рикар.

После посещения Ниццы президент Макрон сказал, что это нападение "на наши ценности, на свободу, на возможность на нашей земле свободно верить и не уступать террору". "Я еще раз повторю: мы не сдадим ничего", - заявил французский президент.

Что известно о жертвах теракта

Ассауи совершил нападение в церкви перед утренней мессой. Две жертвы скончались на месте, в том числе 60-летняя женщина, которую он, как было сказано, фактически обезглавил. Ее имя пока не названо.

Также прямо в церкви скончался и 55-летний Винсен Локе, набожный католик, проработавший в церкви больше 10 лет. Постоянные прихожане хорошо его знали и любили. Полиция сказала, что Асауи перерезал ему горло, когда тот открывал церковные двери.

Житель Ниццы Фредерик Лефевр рассказал, что знал погибшего. "Снова случилась трагедия. У нас свободная страна, мы показали, что такое свобода, другим странам. Сегодня эта свобода настигает нас".

Другой житель города, Марк Месье, назвал произошедшее катастрофой. "Это ужасно. Мы много лет говорили, что страх должна испытывать другая сторона (те, кто нападают), но ничего не меняется", - сказал он.

Третьей жертвой стала 44-летняя мать троих детей Симоне Баррето Сильва. Она родилась в Бразилии, но больше 30 лет жила во Франции. Она сумела добежать до ближайшего кафе, но вскоре скончалась от многочисленных ножевых ранений. По словам очевидцев, перед смертью она сказала: "Передайте моим детям, что я их люблю".

Полиция прибыла на место преступления вскоре после того, как один из свидетелей теракта сумел поднять тревогу, воспользовавшись специальной сигнальной системой.

Как отреагировали власти?

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение в церкви террористической атакой исламистов. Он сказал, что число военных, охраняющих общественные здания страны, такие как церкви и школы, будет увеличено с 3000 до 7000.

Национальная антитеррористическая прокуратура начала расследование, а уровень угрозы безопасности в стране поднят до самого высокого. Кроме того, в четверг был арестован 47-летний мужчина, который, как считает полиция, встречался с нападавшим.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил, что страна ведет войну с политической идеологией воинствующего исламизма. "Мы ведем войну… с врагом, который одновременно и внутренний, и внешний. Это идеология, потому что мы не воюем с религией. Мы воюем с идеологией, исламистской идеологией", - сказал министр.

Теракту в Ницце предшествовало убийство учителя Самюэля Пати, который был обезглавлен в парижском пригороде после того, как показал своим ученикам карикатуру на пророка Мухаммеда.

Это убийство обострило обстановку во Франции, а публичное выступление президента Макрона в защиту свободы слова и права публиковать подобные карикатуры разозлило Турцию и другие мусульманские страны.

В четверг произошли еще два нападения. Первое - во французском городе Монфаве, неподалеку от Авиньона, где мужчина угрожал полицейским пистолетом. Он был убит на месте. Второе - в Саудовской Аравии, у дверей французского консульства в городе Джидде, где мужчина напал на охранника. Он был арестован, а охранник отправлен в больницу.

Многие страны мира осудили теракт в Ницце, в том числе США, Турция, Египет, Катар и Ливан.