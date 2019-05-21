Нападавшему на мечети в Новой Зеландии предъявлено обвинение в терроризме. Только сейчас

Брентону Тарранту, обвиняемому в убийстве 50 человек в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч, предъявлено новое обвинение по статье "участие в террористическом акте".
Brentonas Tarrantas
© Reuters / Scanpix

Ранее 28-летнему австралийцу, который считает себя борцом за превосходство белой расы, были предъявлены обвинения в убийстве по 50 эпизодам и покушении на убийство (39 эпизодов).

20 мая новозеландская полиция добавила к обвинениям "участие в террористическом акте". Это первый случай применения этой статьи в истории Новой Зеландии.

В Новой Зеландии нет единого мнения относительно целесообразности предъявления Тарранту обвинения в терроризме, поскольку это потребует исследования в суде мотивации подсудимого и может дать ему повод для высказывания своих экстремистских взглядов.

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Нападение в Крайстчерче стало самым массовым терактом за всю историю страны, где традиционно уровень преступности относительно низкий. Вскоре после трагедии правительство Новой Зеландии провело реформу законодательства, запретив полуавтоматическое боевое оружие и штурмовые винтовки.

Последний раз нападавший предстал перед судом в апреле по видеосвязи. Тогда судья назначил ему психиатрическую экспертизу до следующего заседания, которое должно состояться 14 июня.

Он содержится в изоляции в оклендской тюрьме Пареморемо - это единственная в стране тюрьма с соответствующим уровнем безопасности.

Премьер-министр Джасинда Ардерн публично заявила, что не станет произносить имя нападавшего, так как одной из его целей было прославиться. Суд также запретил показывать лицо 28-летнего преступника.

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