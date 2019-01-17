В частности, Павел жаловался, что УПЦ МП сложно что-то изменить на территории комплекса. Так, представители храма обращаются в музей, Минкульт и ожидают разрешений с "мокрыми печатями".
По его словам, на территории лавры в храмах были ремонтные мастерские, где подделывали антиквариат в 58 корпусе.
"Я не знаю, что именно они подделывали. Мы нашли много заготовок ... Тогда были открытые дебаты (относительно их закрытия - УП). Я сказал, что умрут, если не уйдут, и в один день три человека умерли. Они написали открытое письмо-жалобу на меня блаженному митрополиту Владимиру ", - сказал Павел.
Павел заявил, что в целом он не против мастерских, если они "толковые, реставрационные".
"Я пришел к блаженнейшему, вижу, что у митрополита Владимира идут искры из глаз. Он говорит, что вы себе позволяете? Вы прокляли музейщиков и у них умерло три человека ... Я поворачиваюсь и говорю: К вечеру умрете все. Во имя Отца и Сына, и Святого духа ... Правда, еще один человек умер", - рассказал владыка.
"Они быстро смылись... Я спрашиваю у блаженнейшего, что я не так сделал?", - удивился митрополит.
По его словам, он хотел, чтобы эти мастерские перенесли с территории храма.
Смотреть с 24:30.
30 ноября 2018 года сотрудники СБУ провели обыски по месту проживания наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла в рамках дела по ст.161 УК Украины. Тот назвал обыски политическим давлением.
В 2016 году на сайте недвижимости появилось объявление о продаже имения владыки Павла за 34 млн гривен.
8 января министр культуры Евгений Нищук рассказал, что инвентаризация в Киево-Печерской лавре обнаружила пропажу нескольких ценных икон – но потери могли произойти "еще до 2003 года".
Восемь икон, деревянную чашу и крест не нашли при инвентаризации ценностей в Киево-Печерской лавре. В лавре информацию Минкульта назвали "сплетнями".
Киево-Печерский монастырь был основан в 1051 году. Лавра внесена в мировое наследие ЮНЕСКО. Сейчас она подконтрольна Украинской православной церкви (Московского патриархата).
14 января в столице сгорело 2-этажное здание монастырского комплекса Киево-Печерской лавры.
ЕС согласовал санкции против офицеров ГРУ за применение "Новичка" (3)
Послы государств Европейского Союза в среду, 16 января,...
В Тбилиси в жилом доме прогремел взрыв: четверо погибших, среди раненых — 6 детей (1)
В результате взрыва в девятиэтажном жилом доме в...
Настя Рыбка и Алекс Лесли депортированы из Таиланда (1)
Модель Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и тренер по...
В Африке пираты потребовали выкуп за шестерых похищенных российских моряков (4)
Пираты потребовали выкуп за шестерых российских...
The Times: выход Великобритании из ЕС могут отложить до 2020 года (2)
Чиновники ЕС рассматривают возможность отложить выход...
TOP новостей
Карбаускис о президентских выборах: если это так, то у нас будет проблема (30)
"Кандидат, которого мы утвердим на нашем съезде, станет...
Кофе в литовских кафе подорожал почти на 30% (36)
За последние четыре года кофе в кафе и ресторанах Литвы...
Facebook стер и в Литве аккаунты, которые тайно контролировали сотрудники Sputnik (28)
Социальная сеть Facebook в четверг, 17 января, сообщила, что...
Сабонис и Рапшис – в списке призывников и попросят отсрочить службу в армии Литвы (23)
В Литве в списки призывников внесены в этом году и...
СМИ: литовские промышленники в связи с Brexit ждут подготовки и быстрой реакции (1)
На фоне растущих опасений в связи с хаотическим выходом...