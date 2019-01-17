Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел рассказал, как после его проклятия умерло 4 человека, которые работали в мастерских на территории лавры. Видео его признаний опубликовали 14 января на YouTube-канале "Лавра. Шлях до небес".
© DELFI / Šarūnas Mažeika

В частности, Павел жаловался, что УПЦ МП сложно что-то изменить на территории комплекса. Так, представители храма обращаются в музей, Минкульт и ожидают разрешений с "мокрыми печатями".

По его словам, на территории лавры в храмах были ремонтные мастерские, где подделывали антиквариат в 58 корпусе.

"Я не знаю, что именно они подделывали. Мы нашли много заготовок ... Тогда были открытые дебаты (относительно их закрытия - УП). Я сказал, что умрут, если не уйдут, и в один день три человека умерли. Они написали открытое письмо-жалобу на меня блаженному митрополиту Владимиру ", - сказал Павел.

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Павел заявил, что в целом он не против мастерских, если они "толковые, реставрационные".

"Я пришел к блаженнейшему, вижу, что у митрополита Владимира идут искры из глаз. Он говорит, что вы себе позволяете? Вы прокляли музейщиков и у них умерло три человека ... Я поворачиваюсь и говорю: К вечеру умрете все. Во имя Отца и Сына, и Святого духа ... Правда, еще один человек умер", - рассказал владыка.

"Они быстро смылись... Я спрашиваю у блаженнейшего, что я не так сделал?", - удивился митрополит.

По его словам, он хотел, чтобы эти мастерские перенесли с территории храма.

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30 ноября 2018 года сотрудники СБУ провели обыски по месту проживания наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла в рамках дела по ст.161 УК Украины. Тот назвал обыски политическим давлением.

В 2016 году на сайте недвижимости появилось объявление о продаже имения владыки Павла за 34 млн гривен.

8 января министр культуры Евгений Нищук рассказал, что инвентаризация в Киево-Печерской лавре обнаружила пропажу нескольких ценных икон – но потери могли произойти "еще до 2003 года".

Восемь икон, деревянную чашу и крест не нашли при инвентаризации ценностей в Киево-Печерской лавре. В лавре информацию Минкульта назвали "сплетнями".

Киево-Печерский монастырь был основан в 1051 году. Лавра внесена в мировое наследие ЮНЕСКО. Сейчас она подконтрольна Украинской православной церкви (Московского патриархата).

14 января в столице сгорело 2-этажное здание монастырского комплекса Киево-Печерской лавры.

Украинская правда
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