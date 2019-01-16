Ранее стало известно о планах парламента Венесуэлы призвать иностранные государства заморозить доступ правительства Мадуро к счетам в зарубежных банках. Парламентарии намеревались обратиться с таким призывом к финансовым регуляторам США, ЕС, Чили и Бразилии.

10 января победитель президентских выборов в Венесуэле Николас Мадуро вступил в должность главы государства.

В минувший четверг победитель президентских выборов в Венесуэле Николас Мадуро вступил в должность главы государства: он принес присягу в Верховном суде, а не в Национальной ассамблее. Выборы президента Венесуэлы состоялись 20 мая 2018 года. Действующий глава государства набрал почти 6,2 млн голосов избирателей, а его основной соперник Энри Фалькон от оппозиционной партии "Прогрессивный авангард" - 1,9 млн. К участию в голосовании были приглашены более 20,5 млн человек, явка составила 45,99%.

В начале января участники латиноамериканской Группы Лимы, за исключением Мексики, заявили о непризнании нового президентского срока Мадуро. Соответствующий документ подписали представители Аргентины, Бразилии, Гайаны, Гватемалы, Гондураса, Канады, Колумбии, Коста-Рики, Панамы, Парагвая, Перу, Сент-Люсии и Чили. Новый срок Мадуро на посту президента Венесуэлы также не признала Организация американских государств, а Парагвай объявил о разрыве дипломатических отношений с Каракасом.

Эту позицию разделяют и в Евросоюзе. "Мы очень ясно заявили: президентские выборы не были ни свободными, ни справедливыми", - сказала официальный представитель главы европейской дипломатии Майя Коцьянчич в четверг на брифинге в Брюсселе, комментируя переизбрание Мадуро.

Соединенные Штаты назвали инаугурацию президента Венесуэлы Николаса Мадуро "узурпацией власти" и будут продолжать вводить санкции против членов правительства страны и их семей, замешанных, по версии Вашингтона, в нарушениях прав человека, коррупции и подрыве демократии. Об этом сказал в минувший четверг, 10 января, госсекретарь США Майкл Помпео.

Во вторник телеканал CNN сообщил, что президент Трамп отказывается признавать легитимность власти Мадуро и рассматривает возможность признания спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо президентом страны.

Отмечается, что это решение может увеличить давление на президента Венесуэлы Николас Мадуро.

Ранее сообщалось, что Венесуэла осудила высказывания советника президента США по национальной безопасности Болтона о непризнании власти президента Николаса Мадуро. В Каракасе также заявили, что правительства 11 латиноамериканских стран по указанию США пытаются дестабилизировать политическую ситуацию в Боливарианской Республике с целью смещения президента Мадуро.