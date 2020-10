Нагорный Карабах: Степанакерт обесточен, Азербайджан утверждает, что Армения обстреляла Гянджу

Местные жители также пишут, что произошло прямое попадание снаряда в электроподстанцию. Первые удары по ней были нанесены еще вчера.

А вот репортаж корресподента Би-би-си Джонатана Фишера, работающего сейчас в Нагорном Карабахе. Репортаж на английском, но кадры говорят сами за себя. Мирные жители и журналисты бегут в убежище во время очередного обстрела Степанакерта.

ICYMI Here's our report on the continuing shelling of Stepanakert, Nagorno Karabakh that ran on @bbcnews at Ten last night.pic.twitter.com/ZAtE13ew5y