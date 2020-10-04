Нагорный Карабах: Степанакерт обесточен, Азербайджан утверждает, что Армения обстреляла Гянджу

Местные жители также пишут, что произошло прямое попадание снаряда в электроподстанцию. Первые удары по ней были нанесены еще вчера.
А вот репортаж корресподента Би-би-си Джонатана Фишера, работающего сейчас в Нагорном Карабахе. Репортаж на английском, но кадры говорят сами за себя. Мирные жители и журналисты бегут в убежище во время очередного обстрела Степанакерта.
ICYMI Here's our report on the continuing shelling of Stepanakert, Nagorno Karabakh that ran on @bbcnews at Ten last night.pic.twitter.com/ZAtE13ew5y— Jonah Fisher (@JonahFisherBBC) October 4, 2020
Министерство обороны Азербайджана заявило, что обстрел второго по величине города страны, Гянджи, в воскресенье утром был совершен с территории Армении.
Доказательств этого Азербайджан пока не приводит, Армения же немедленно отвергла обвинения.
Тем не менее министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявил, что обстрел с территории Армении "расширяет зону боевых действий".
Армения и Нагорный Карабах по крайней мере в военном отношении фактически составляют одно целое, но формально Республика Армения в войне не участвует и даже не признает независимость самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики.
От города Гянджа по прямой до границы с Арменией - около 60 км, до линии фронта на севере Карабаха - около 30 км.
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