Нагорный Карабах после объявления перемирия: обстрелы продолжаются

"Режим не соблюдается полноценно. Сегодня утром было сравнительно спокойно, на фронте происходит обмен огнём, но я не назову это боями", - цитирует президента "Интерфакс".

Степанакерт ночью снова подвергся обстрелу, несмотря на объявленный режим прекращения огня. Как передает ТАСС, за час по Степанакерту было выпущено 7-8 снарядов, в городе включили сирену воздушной тревоги.

Обстрелу подвергся и город Шуша (армяне называют его Шуши). Азербайджан сообщил о погибших при обстреле Арменией города Гянджи. Пять человек погибли, 28 получили ранения в результате попадания ракеты в жилое здание в Гяндже - втором по численности населения городе Азербайджана, сообщает прокуратура республики.

"ВС Армении (...) обстреляли второй по величине город Азербайджана Гянджу. (...) В результате ракетного обстрела погибли пять мирных жителей, 28 человек получили ранения, были серьезно повреждены многочисленные объекты гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

По информации МЧС Азербайджана, одна из ракет попала в многоквартирный жилой дом, который в результате был полностью разрушен, под завалами остались жители.В минобороны Азербайджана утверждают, что город подвергся обстрелу с территории Армении. Утверждения азербайджанской стороны там назвали дезинформацией.Ереван отверг обвинения и заявил, что соблюдает договоренности о перемирии.

Кроме того, в Азербайджане заявили об отраженной атаке Армении на город Мингячевир в 100 километрах от линии фронта. По данным ведомства, ракеты обезврежены силами ПВО азербайджанской армии. Прокуратура проводит необходимые следственные мероприятия по осмотру места происшествия.

Минобороны страны распространило сообщение, в котором говорится, что опубликованная "в социальных сетях информация об обстреле Баку является ложной".

Непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) может обратиться к Армении с просьбой о признании своей независимости. "Если в предстоящие один-два дня мы не почувствуем со стороны Азербайджана готовности решить карабахский конфликт мирным путем, то я обращусь к Армении с просьбой о признании независимости Республики Арцах (армянское название Карабаха)", - сказал президент непризнанной НКР Араик Аруюнян на пресс-конференции в воскресенье.

По его словам, Степанакерт намерен обратиться также в международные организации и к различным странам с вопросом о признании Карабаха. "Мы увидим, какие страны уважают права человека, международное право на самоопределение и страны, поддерживающие терроризм. Те страны, кто содействует Азербайджану, поддерживают терроризм", - добавил он.

Напомним, в ночь на субботу на переговорах в Москве с участием министров иностранных дел Азербайджана, Армении и РФ была достигнута договоренность об объявлении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе с полудня 10 октября. Менее чем через час после вступления в силу соглашения Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия.