Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" и предприятия, входящие в группу "Нафтогаз", в конце июня подали в Трибунал при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге исковое заявление о размере компенсации убытков, причиненных экспроприацией активов группы в Крыму. Об этом сказано в сообщении пресс-службы компании.
Отмечается, что "Нафтогаз" просит Трибунал обязать Российскую Федерацию выплатить в пользу истцов 5,2 миллиарда долларов. Ожидается, что Трибунал вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.
В компании напомнили, что Трибунал уже признал, что Российская Федерация нарушила ряд положений Соглашения о защите инвестиций, экспроприировав активы группы "Нафтогаз" в Крыму.
Поскольку Трибунал решил разделить производство на две стадии, вопрос определения компенсации убытков будет рассматриваться на второй из них.
Весной 2014 года Россия, нарушая нормы международного права, захватила Крымский полуостров. В результате этой аннексии дочерняя компания "Нафтогаза" - "Черноморнефтегаз" потеряла свои основные активы (в частности, буровые платформы "Петр Годованец" и "Украина"), а также доступ к месторождениям природного газа на шельфе Черного моря.
Для защиты своих интересов в октябре 2016 года "Нафтогаз" инициировал арбитражное производство в соответствии с Соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций, более известным как российско-украинское двустороннее инвестиционное соглашение.
Трамп надеется на заключение нового договора по контролю над вооружениями с Москвой
"Я полагаю, что мы заключим с Россией соглашение, с...
Трамп предложил Путину помощь в тушении пожаров в Сибири (2)
Как сообщают в Москве, президент США позвонил...
Зов Припяти: зачем Нацгвардия Украины тренируется в чернобыльской зоне (1)
Во время съемок сюжета в Припяти DW узнала, что...
TOP новостей
С 1 августа должники в Литве могут вздохнуть свободнее: меняются расценки приставов (1)
1 августа в Литве вступает в силу приказ министра...
В доме у Зуокаса найдены не только работы Мекаса: художник Варкалис узнал свои картины
В среду Вильнюсской мэрии были переданы ящики, как...
В начале августа о тепле можно лишь мечтать: погода меняется (3)
Август в Литве начнется с неприятной погоды. После...
Литовская полиция: кардинально изменится система назначения штрафов за превышение скорости (100)
Минувшая неделя в Литве завершилась печально – под...
Информация жителям Литвы: "Содра" обновила информацию о накопленном пенсионном стаже (15)
Фонд социального страхования (" Содра ") на личных...