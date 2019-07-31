"Нафтогаз" просит Трибунал обязать Российскую Федерацию выплатить в пользу истцов 5,2 миллиарда долларов. Ожидается, что суд вынесет решение не ранее конца 2020 года.
Naftogaz
© RIA/Scanpix

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" и предприятия, входящие в группу "Нафтогаз", в конце июня подали в Трибунал при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге исковое заявление о размере компенсации убытков, причиненных экспроприацией активов группы в Крыму. Об этом сказано в сообщении пресс-службы компании.

Отмечается, что "Нафтогаз" просит Трибунал обязать Российскую Федерацию выплатить в пользу истцов 5,2 миллиарда долларов. Ожидается, что Трибунал вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.

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В компании напомнили, что Трибунал уже признал, что Российская Федерация нарушила ряд положений Соглашения о защите инвестиций, экспроприировав активы группы "Нафтогаз" в Крыму.

Поскольку Трибунал решил разделить производство на две стадии, вопрос определения компенсации убытков будет рассматриваться на второй из них.

Весной 2014 года Россия, нарушая нормы международного права, захватила Крымский полуостров. В результате этой аннексии дочерняя компания "Нафтогаза" - "Черноморнефтегаз" потеряла свои основные активы (в частности, буровые платформы "Петр Годованец" и "Украина"), а также доступ к месторождениям природного газа на шельфе Черного моря.

Для защиты своих интересов в октябре 2016 года "Нафтогаз" инициировал арбитражное производство в соответствии с Соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций, более известным как российско-украинское двустороннее инвестиционное соглашение.

УНИАН
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