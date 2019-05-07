В сообщении отмечается, что благодаря проекту "Северный поток - 2" а также контролю на европейском газовом рынке, "Газпром" злоупотребляет своим положением и ограничивает конкуренцию. Витренко отметил, что в жалобе предложены механизмы решения проблем.
В "Нафтогазе" утверждают, что положительное решение по жалобе позволит Украине сохранить доходы от транзита российского газа в Европу. Возможная потеря транзита может означать потерю четырёх процентов ВВП страны.
Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил об уведомлении со стороны "Газпрома" о прекращении транзита нефти через Украину с начала следующего года. Однако затем он сообщил, что Россия начнёт переговоры о продлении транзита после выборов на Украине.
Действующий десятилетний контракт на транзит газа в Европе через Украину истекает в 2019 году. По словам Коболева, газотранспортная система Украины окажется полностью невостребованной после сдачи в эксплуатацию трубопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток".
Министр энергетики России Александр Новак заявлял, что Москве невыгоден транзит газа через украинскую территорию. По его словам, из-за устаревшей газотранспортной системы украинское направление обходится в два с половиной раза дороже других маршрутов.
Ранее в МИД России говорили, что Москва готова сохранить транзит газа через Украину, но на своих условиях. Однако "Нафтогаз" назвал их "неприемлемыми". Сейчас Украина судится с "Газпромом" в международном арбитраже. Киев требует от Москвы 10 миллиардов долларов – за возможное прекращение транзита в следующем году.
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