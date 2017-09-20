Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте концерна в среду, 20 сентября.
"Убытки группы "Нафтогаз" в результате оккупации Крыма в настоящее время оцениваются экспертами в сумму около 5 миллиардов долларов", - сообщает концерн, отмечая, что суд должен вынести решение по делу до конца 2018 года.
Для защиты своих интересов "Нафтогаз" привлек международную юридическую компанию Covington&Burling LLP, которая ранее представляла в суде компанию ЮКОС и добилась решения о миллиардных компенсациях от российского государства.
Украинская компания продолжает тяжбу с "Газпромом"
"Нафтогаз" продолжает судиться и с российским газовым гигантом "Газпромом". В августе коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко заявил, что украинский концерн увеличивает свои исковые требования к "Газпрому" с 13 до 18 миллиардов долларов.
"Нафтогаз" и "Газпром" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Компании подали встречные иски: "Газпром" к "Нафтогазу" за невыполнение объемов поставки газа, а "Нафтогаз" к "Газпрому" - за невыполнение объемов транзита.
"Нафтогаз" отмечает, что украинскими компаниями уже подано 7 исков по защите инвестиций от Российской Федерации. Свои иски подали "Укрнафта", "Ощадбанк", Игорь Коломойский и "Аэропорт "Бельбек", ПриватБанк, "Лугзор", компании "Стабил" и "Эверест".
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