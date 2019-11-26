"Газпром" должен выплатить примерно 3 млрд долларов за недопоставку газа в соответствии с решением Стокгольмского арбитража. "Нафтогаз" отмечает, что в большинстве судебных разбирательств с "Газпромом" речь идет о нарушениях российской компанией обязательств по договору, которые приводят к нанесению ущерба его украинскому партнеру. Вместе с тем "Нафтогаз" считает необходимым продолжение переговоров о транзите российского газа по новым европейским правилам с участием Евросоюза.
Украинская компания также сообщает, что готова согласиться с вариантом продолжения поставок, выдвинутым зампредседателя Еврокомиссии Марошем Шефчовичем. Он предложил, в частности, заключить контракт на срок более 10 лет с учетом объемов, которые бы оправдывали инвестиции в модернизацию газотранспортной системы.
Предложение "Газпрома" неприемлемо
18 ноября "Газпром" выдвинул "Нафтогазу" предложение о продлении контракта, заключавшееся в отказе от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко написал 25 ноября на своей странице в Facebook, что урегулирование споров не может быть условием, так как новый контракт должен заключаться с оператором газотранспортной системы Украины, независимым от "Нафтогаза".
Ранее министр энергетики Украины Алексей Оржель назвал предложение "Газпрома" неприемлемым.
Новый контракт с "Газпромом" по европейским правилам
Действующее соглашение по газу между Россией и Украиной истекает 31 декабря. На газовых переговорах между Россией, ЕС и Украиной в сентябре министр Оржель предоставил график реализации Киевом требований европейского законодательства до 1 января. Россия согласилась подписывать договоры по европейским нормам. 17 ноября в Украине вступил в силу закон, предусматривающий реструктуризацию "Нафтогаза" в соответствии с требованиями Третьего энергетического пакета Европейского энергетического сообщества.
Полиция из 30 стран провела кибероперацию против пропаганды ИГ
Кибератака правоохранителей привела к блокировке...
В Мали при столкновении вертолетов погибли 13 французских военных
Французские военнослужащие погибли при крушении...
Экс-советника Трампа вынуждают свидетельствовать в суде
Суд постановил, что Дон Макган должен дать показания о...
"Нафтогаз" сделал "Газпрому" предложение по оплате газа (7)
Украинская компания "Нафтогаз" готова принять от...
Ограблена сокровищница Дрездена. Воры похитили бесценные бриллианты (20)
На рассвете в понедельник воры проникли в дрезденскую...
TOP новостей
В Литве проходит акция протеста фермеров: в города едут тракторы тракторы штурмуют и Вильнюс (74)
26 ноября , с 11 ч. в городах разных районов Литвы...
В Литве изменен порядок выплаты пособий по материнству: некоторые женщины пособие не получат (31)
В спешном порядке в Литве были приняты поправки к...
Дополнительные 300 000 евро на дороги Вильнюсского района получила улица премьера (8)
Из выделенных дополнительно на асфальтирование дорог...
Советник президента Литвы: мы поддерживаем создание гражданского общества в Беларуси (25)
После того как глава Беларуси Александр Лукашенко...
"Три мушкетера": Жемайтайтис, Зуокас и Паулаускас объединяют свои силы (13)
Лидер "Порядка и справедливости" Ремигиюс Жемайтайтис...