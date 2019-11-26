"Нафтогаз" сделал "Газпрому" предложение по оплате газа

"Газпром" должен выплатить примерно 3 млрд долларов за недопоставку газа в соответствии с решением Стокгольмского арбитража. "Нафтогаз" отмечает, что в большинстве судебных разбирательств с "Газпромом" речь идет о нарушениях российской компанией обязательств по договору, которые приводят к нанесению ущерба его украинскому партнеру. Вместе с тем "Нафтогаз" считает необходимым продолжение переговоров о транзите российского газа по новым европейским правилам с участием Евросоюза.
Украинская компания также сообщает, что готова согласиться с вариантом продолжения поставок, выдвинутым зампредседателя Еврокомиссии Марошем Шефчовичем. Он предложил, в частности, заключить контракт на срок более 10 лет с учетом объемов, которые бы оправдывали инвестиции в модернизацию газотранспортной системы.
Предложение "Газпрома" неприемлемо
18 ноября "Газпром" выдвинул "Нафтогазу" предложение о продлении контракта, заключавшееся в отказе от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко написал 25 ноября на своей странице в Facebook, что урегулирование споров не может быть условием, так как новый контракт должен заключаться с оператором газотранспортной системы Украины, независимым от "Нафтогаза".
Ранее министр энергетики Украины Алексей Оржель назвал предложение "Газпрома" неприемлемым.
Новый контракт с "Газпромом" по европейским правилам
Действующее соглашение по газу между Россией и Украиной истекает 31 декабря. На газовых переговорах между Россией, ЕС и Украиной в сентябре министр Оржель предоставил график реализации Киевом требований европейского законодательства до 1 января. Россия согласилась подписывать договоры по европейским нормам. 17 ноября в Украине вступил в силу закон, предусматривающий реструктуризацию "Нафтогаза" в соответствии с требованиями Третьего энергетического пакета Европейского энергетического сообщества.
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