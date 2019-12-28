"Нафтогаз Украины" получил от "Газпрома" 2,9 млрд долларов США, выплаченных в соответствии с решением Стокгольмского арбитража. Украинская компания подтвердила зачисление средств в пятницу, 27 декабря. Этот платеж включает невыплаченную часть присужденной компенсации в размере 2,56 млрд долларов, а также проценты, накопленные с момента оглашения решения в феврале 2018 года, подчеркнули в "Нафтогазе".
"Еще одна победа. Для кого-то, может, и маленькая. А для страны - большая", - прокомментировал ситуацию президент Украины Владимир Зеленский.
Выплата задолженности являлась частью договоренностей, достигнутых Россией и Украиной 21 декабря. Москва и Киев на встрече за закрытыми дверьми в Беларуси подписали протокол договоренностей о дальнейшем транзите газа через Украину. Сделка была заключена сроком на пять лет.
Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года обязал "Газпром" доплатить украинскому "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов США за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. После перерасчета по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен был доплатить украинской компании 2,56 млрд долларов.
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