Ходатайства об аресте активов "Газпрома" в Нидерландах были поданы "Нафтогазом" в конце мая, сообщила украинская компания.

"Голландский суд удовлетворил эти ходатайства, но шесть из семи дочерних компаний "Газпрома" в Голландии отказались сотрудничать с судебными исполнителями. Однако все это никак не повлияет на арест", - отметили в "Нафтогазе".

В "Газпроме" заявили, что компания осведомлена о действиях "Нафтогаза" в Нидерландах по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража, но официальных уведомлений по процедуре взыскания еще не получала.

"Газпром" сможет представить подробные комментарии по этому вопросу только после тщательного изучения документов, если они официально поступят в наш адрес", - говорится в сообщении компании.

В Амстердаме находится головной офис Gazprom International, эта структура участвует в работе международных проектов "Газпрома" по всему миру, пишет РБК. Кроме того, в Нидерландах базируется Gazprom Energy.

Президент Украины Петр Порошенко заявлял, что после ареста активов "Газпрома" в Швейцарии "обременение акций и других активов "Газпрома" должно произойти и в других странах Европы, в том числе Нидерландах.

Голландия после Швейцарии

Ранее, 30 мая, стало известно, что решение об аресте активов "Газпрома" для исполнения решения Стокгольмского арбитража принял суд в Швейцарии.

Во вторник в "Нафтогазе" сообщили, что судебные исполнители "проводят действия", чтобы заморозить доли "Газпрома" в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG - 100 -процентные "дочки" "Газпрома". Это операторы трубопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". Агентство Интерфакс сообщало, что акции Nord Stream AG и Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG уже заморожены.

"Газпром" тогда подтверждал, что "Нафтогаз Украины" предпринимает действия "по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству по транзитному контракту". А в комментарии пресс-службы Nord Stream 2 AG, поступившем в Русскую службу Би-би-си, говорилось, что наложение обеспечительных мер не оказывает влияния на осуществление проекта "Северный поток - 2".

В конце февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" и обязал "Газпром" выплатить украинской компании 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа по транзитному контракту. С учетом удовлетворенных встречных требований российской компании "Газпром" должен заплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов.

Разбирательство в Стокгольме продолжалось с 2014 года. "Газпром" подал апелляцию на решение арбитража, которое вступило в силу 28 февраля. Российская газовая монополия отказывается платить штраф. При этом за каждый день просрочки "Газпром" должен выплачивать еще по полмиллиона долларов.

В мае в российской компании заявили, что в процесс принятия решения в Стокгольме могло вмешаться постороннее лицо. Такой вывод сделал нанятый "Газпромом" эксперт-лингвист - он решил, что" значительная часть арбитражного решения написана не арбитрами, а иным лицом".

При этом "Газпром" отказался от сделанных весной заявлений о прекращении транзита газа через Украину с 2019 года. Об этом же на Петербургском экономическом форуме заявил президент России Владимир Путин. Он сказал, что Россия не будет закрывать транзит через Украину, "если он будет экономически целесообразен".

Киев же добивается выплаты компенсации, присужденной Стокгольмским арбитражем. Действия "Нафтогаза" ставит под угрозу бизнес "Газпрома" в Европе, говорил "Ведомостям" глава отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. Однако, по его мнению, решение "платить - не платить", скорее всего, будет приниматься не в "Газпроме", а "на самом верху".

Что можно взять с "Газпрома" в Британии

"Нафтогаз" официально не объявлял, в каких странах, кроме Швейцарии и Нидерландов, он добивается ареста активов "Газпрома", но президент Украины Петр Порошенко 30 мая сказал, что процесс взыскания денег с российской компании начат и в Британии.

В Британии "Газпром" владеет розничной компанией, долей в газопроводе, соединяющем острова с материком, долей в фирме, ведущей добычу на британской части шельфа Северного моря, а также держит большую дочернюю фирму с головным офисом в Лондоне, занимающуюся маркетингом.

Доля розничной компании Gazprom Energy на британском рынке превышает 20%, но это в основном не российский газ: компания перепродает топливо других поставщиков.

"Раз Gazprom Energy UK постоянно продаёт, значит, компания имеет деньги, которые нетрудно арестовать", - сказал Би-би-си эксперт по газовому рынку, глава East European Gas Analysis Михаил Корчемкин.

"Можно арестовать и активы Wintershall Noordzee, расположенные в британском секторе Северного моря", - добавил Корчемкин.

В 2-15 году "Газпром" приобрёл 50% акций в голландско-немецкой компании Wintershall Noordzee, которая ведет разведку и добычу нефти и газа в южной части Северного моря - в основном в голландском секторе, но и в британском тоже (а также в немецком и датском).