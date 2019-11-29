"Нафтогаз Украины" пытается добиться ареста активов "Газпрома" в Латвии. Об этом говорится в квартальном отчете российской корпорации, опубликованном в пятницу, 29 ноября. Украинская компания подала иск в суд Видземского предместья в Риге, в котором требует принять обеспечительные меры для исполнения решения Стокгольмского арбитража, присудившего Киеву 2,6 млрд долларов по спору с "Газпромом" о транзите газа. Суд должен состояться в конце апреля 2020 года. В "Газпроме" изучают возможности по защите своих интересов, говорится в отчете.
"Газпрому" в Латвии принадлежит доля в 34% в компании АО "Латвияс Газе", которая является крупнейшим газовым трейдером в регионе.
"Газпром" обязан заплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов
В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по транзитному спору "Нафтогаза" и "Газпрома". По нему "Газпром" обязали заплатить украинской компании 4,63 млрд долларов за недопоставку по транзитному договору. С учетом долга "Нафтогаза" российский концерн остался должен украинской компании примерно 2,6 млрд долларов. Деньги "Газпром" не выплатил, подав апелляцию на решение арбитража.
"Нафтогаз" пытается получить долг с помощью ареста зарубежных активов "Газпрома". Так, в Нидерландах он добился ареста акций South Stream Transport B.V. Это - дочерняя компания "Газпрома", отвечающая за строительство газопровода "Турецкий поток". Суды арестовали также активы российского концерна в Люксембурге и его имущество в Швейцарии и Великобритании.
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