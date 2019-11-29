Украинская компания будет пытаться арестовать долю "Газпрома" в компании "Латвияс Газе", чтобы получить деньги, присужденные "Нафтогазу" по решению Стокгольмского арбитража.
Naftogaz
© RIA/Scanpix

"Нафтогаз Украины" пытается добиться ареста активов "Газпрома" в Латвии. Об этом говорится в квартальном отчете российской корпорации, опубликованном в пятницу, 29 ноября. Украинская компания подала иск в суд Видземского предместья в Риге, в котором требует принять обеспечительные меры для исполнения решения Стокгольмского арбитража, присудившего Киеву 2,6 млрд долларов по спору с "Газпромом" о транзите газа. Суд должен состояться в конце апреля 2020 года. В "Газпроме" изучают возможности по защите своих интересов, говорится в отчете.

Статьи по теме:
"Нафтогаз" сделал "Газпрому" предложение по оплате газа  (13)
Глава "Нафтогаза" не намерен прощать "Газпрому" 22 млрд долларов  (20)

"Газпрому" в Латвии принадлежит доля в 34% в компании АО "Латвияс Газе", которая является крупнейшим газовым трейдером в регионе.

"Газпром" обязан заплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по транзитному спору "Нафтогаза" и "Газпрома". По нему "Газпром" обязали заплатить украинской компании 4,63 млрд долларов за недопоставку по транзитному договору. С учетом долга "Нафтогаза" российский концерн остался должен украинской компании примерно 2,6 млрд долларов. Деньги "Газпром" не выплатил, подав апелляцию на решение арбитража.

"Нафтогаз" пытается получить долг с помощью ареста зарубежных активов "Газпрома". Так, в Нидерландах он добился ареста акций South Stream Transport B.V. Это - дочерняя компания "Газпрома", отвечающая за строительство газопровода "Турецкий поток". Суды арестовали также активы российского концерна в Люксембурге и его имущество в Швейцарии и Великобритании.

Deutsche Welle
Статьи по теме:

"Нафтогаз" в Гааге требует от России возместить $5,2 миллиарда за захват активов в Крыму (2)

"Нафтогаз " просит Трибунал обязать Российскую...

В мире

"Нафтогаз" намерен добиться ареста активов "Газпрома" в Латвии (1)

Украинская компания будет пытаться арестовать долю "...

Европарламент объявил чрезвычайную ситуацию в сфере климата (1)

В поддержку резолюции о ЧС в области климата и...

Меркель и Зеленский обсудили будущий "нормандский саммит" в Париже (8)

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины...

Трамп неожиданно приехал в Афганистан на День благодарения (1)

Президент США Дональд Трамп прибыл с необъявленным...

СМИ: Венгрия отказалась участвовать в "Евровидении", конкурс сочли слишком "голубым" (12)

Венгерские власти посчитали конкурс "Евровидение"...

TOP новостей

Жители Вильнюса возмущены: во дворе дома строят многоквартирный дом (22)

В центре Вильнюсе , на ул. Пилимо, жители столкнулись со...

Ивона Пузино Ивона Пузино

"Отец был рад моему выбору": военный профессионал Ивона советует литовским мужчинам служить и увидеть все своими глазами (118)

Глядя со стороны на Ивону, сложно предположить, что эта...

Eurai

Преподаватели Вильнюсского университета рассказали о своих зарплатах (20)

Недовольные своими зарплатами преподаватели...

Ответ Малдейкене Тапинасу: у нас есть возможность показать, какие мы (1)

Европаламентарий Аушра Малдейкене сказала, что у...

Карбаускис поделился вестью о Сквернялисе: он на самом деле нуждается в поддержке (9)

Рамунас Карбаускис 29 ноября в социальной сети...