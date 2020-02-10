"Нафтогаз" изучает возможность новых исков против "Газпрома"

По его словам, речь идет об иске о злоупотреблении "Газпромом" своим доминирующим положением по новому транзитному контракту и по контракту между "Нафтогазом" и "Газпромом" о переуступке долговых обязательств "РосУкрЭнерго", передает ТАСС. "Сейчас мы изучаем возможности "Нафтогаза" для решения указанных проблем, среди них можно выделить следующее: жалоба в европейский антимонопольный орган (с перспективой судебного процесса в суде Европейского Союза) относительно злоупотребления "Газпромом" своим доминирующим положением", - отметил он.

"Недавно нами были выявлены обстоятельства относительно роли "Газпрома" в операциях с долговыми обязательствами "РосУкрЭнерго" (ранее компания выступала посредником при поставках газа на Украину. - Прим. ТАСС), из-за которых "Нафтогаз" получил значительные убытки", - пояснил Витренко.

При этом он признал, что "лучше решать все проблемные вопросы без судебных процессов" и что на первом этапе "Нафтогаз" попытается обсудить указанные вопросы непосредственно с "Газпромом". "Если мы не найдем общего языка, будем обращаться к политическому руководству государства для достижения договоренностей на межгосударственном уровне", - добавил он.

Витренко также обозначил ряд проблемных тем, которые, по его мнению, все еще существуют в отношениях сторон. Среди них он выделил невозможность переноса точек приобретения европейскими компаниями российского газа на украинско-российскую границу по новому транзитному контракту, а также невозможность экспорта газа из РФ "независимыми от "Газпрома" компаниями".

По словам Витренко, решение этих вопросов позволит украинской стороне получить "дополнительные миллиардные доходы от транзита", снизить цены на газ на Украине на 25% даже без прямых поставок газа из РФ, а также получить ряд других выгод.

Также "Нафтогаз" готовит к подаче в европейский арбитражный суд новый пакет документов в рамках процесса против России за потерю активов в Крыму, сообщил Витренко. "На этой неделе мы завершаем подготовку к очередному представление документов в рамках арбитражного процесса против Российской Федерации в отношении активов в Крыму", - написал он, напомнив, что этот арбитражный процесс продолжается уже несколько лет.

"В арбитраже по активам в Крыму нам противостоит государство Российская Федерация, а не "Газпром", - продолжал он. - Поэтому этот арбитраж не подпадает под соглашение об урегулировании с "Газпромом", которое "Нафтогаз" заключил в декабре". По его словам, речь в данном процессе идет о 8 млрд долларов, включая проценты.

Витренко сообщал в январе, что "Нафтогаз" подаст обновленные иски к РФ по крымским активам, а решение по нему ожидает в конце текущего года или в 2021 году. В сентябре 2017 года "Нафтогаз" подал иск против РФ в Международный трибунал с требованием возместить убытки в связи с потерей активов в Крыму. В перечень оцененного имущества входят производственные активы дочерней компании "Черноморнефтегаз", газ в подземном хранилище в Крыму, а также активы других дочерних компаний "Нафтогаза".

Всего украинские компании и предприниматели подали восемь исков по защите инвестиций в Крыму. Помимо "Нафтогаза", это "Укрнафта", Ощадбанк, "Лугзор", "Стабил", "Эверест", Приватбанк и бизнесмен Игорь Коломойский.