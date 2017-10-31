По данным властей, злоумышленник проехал по велодорожке в Нижнем Манхэттене, сбивая людей, а затем врезался в школьный автобус.

Полиция Нью-Йорка в "Твиттере" подтвердила наличие погибших.

Также полиция сообщила, что мужчина за рулем имел при себе муляж огнестрельного оружия. Полицейские произвели несколько выстрелов, после чего задержали его.

По предварительной оценке властей, которую приводят NYT и Си-эн-эн, погибло до шести человек и 11 пострадали.

Также полиция рекомендовала избегать района улиц Уэст-стрит и Чамберс-стрит в фешенебельном районе Трайбека.

Полицейский департамент Нью-Йорка сообщил в "Твиттере", что других подозреваемых на данный момент не разыскивают.

Мэр Нью-Йорка Билл де Бласио направился к месту инцидента; его представитель сообщил, что "активной угрозы" больше нет.