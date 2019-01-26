Отмечается, что решение было принято единогласно.
"Делегаты держали в руках фрукты гранаты и скандировали "Свободу Надежде Савченко, свободу украинским политзаключенным"", - говорится в сообщении.
В "ОПОРЕ" добавили, что в программе кандидата - изменение политической системы конституционным путем.
Как отмечается на странице Савченко в Facebook, в съезде партии приняли участие более ста человек - представители всех областей Украины.
Сообщается также, что на съезде Вера Савченко зачитала письмо от Надежды.
Надежду Савченко выдвинули в президенты Украины (3)
Партия "Громадсько-політична платформа Надії Савченко"...
Совбез ООН отклонил предложенную РФ повестку заседания по Венесуэле (21)
Совбез ООН обсудит ситуацию в Венесуэле, согласно...
Корвет ”Стойкий” проведет учения в Балтийском море (7)
В начале следующей недели корвет ВМФ России...
В Бразилии объявили траур после прорыва плотины (1)
Правительство штата Минас-Жерайс объявило трехдневный...
"Людям просто жрать нечего". Русским языком - о политическом кризисе в Венесуэле (17)
Пока политики борются за власть, рядовые жители...
TOP новостей
Польша запускает специальный телеканал для Вильнюса (51)
Общественное польское телевидение в сотрудничестве с...
"Крестьяне" решили на выборах президента Литвы поддержать Сквернялиса (31)
"Крестьяне" на съезде приняли решение поддержать...
В президентском рейтинге Сквернялис обошёл Шимоните (40)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в рейтинге...
Неожиданность в новых рейтингах: сменилась партия-лидер (5)
Правящий Союз крестьян и зелёных в рейтинге партий...
В Друскининкай проводится фестиваль ледовых скульптур (2)
В эти выходные в Друскининкай впервые проводится...