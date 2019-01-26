Партия "Громадсько-політична платформа Надії Савченко" выдвинула Надежду Савченко кандидатом в президенты. Об этом сообщает в субботу гражданская сеть "ОПОРА".
© Reuters / Scanpix

Отмечается, что решение было принято единогласно.

"Делегаты держали в руках фрукты гранаты и скандировали "Свободу Надежде Савченко, свободу украинским политзаключенным"", - говорится в сообщении.

В "ОПОРЕ" добавили, что в программе кандидата - изменение политической системы конституционным путем.

Статьи по теме:
Шоумен Зеленский подал документы в ЦИК и показал "Страну мечты"  (5)

Как отмечается на странице Савченко в Facebook, в съезде партии приняли участие более ста человек - представители всех областей Украины.

Сообщается также, что на съезде Вера Савченко зачитала письмо от Надежды.

Украинская правда
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

Надежду Савченко выдвинули в президенты Украины (3)

Партия "Громадсько-політична платформа Надії Савченко"...

Совбез ООН отклонил предложенную РФ повестку заседания по Венесуэле (21)

Совбез ООН обсудит ситуацию в Венесуэле, согласно...

Корвет ”Стойкий” проведет учения в Балтийском море (7)

В начале следующей недели корвет ВМФ России...

В Бразилии объявили траур после прорыва плотины (1)

Правительство штата Минас-Жерайс объявило трехдневный...

"Людям просто жрать нечего". Русским языком - о политическом кризисе в Венесуэле (17)

Пока политики борются за власть, рядовые жители...

TOP новостей

Польша запускает специальный телеканал для Вильнюса (51)

Общественное польское телевидение в сотрудничестве с...

"Крестьяне" решили на выборах президента Литвы поддержать Сквернялиса (31)

"Крестьяне" на съезде приняли решение поддержать...

В президентском рейтинге Сквернялис обошёл Шимоните (40)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в рейтинге...

Неожиданность в новых рейтингах: сменилась партия-лидер (5)

Правящий Союз крестьян и зелёных в рейтинге партий...

В Друскининкай проводится фестиваль ледовых скульптур (2)

В эти выходные в Друскининкай впервые проводится...