Депутат украинского парламента, герой Украины и бывшая военная летчица Надежда Савченко вышла из СИЗО. Суд Броварского района Киевской области постановил, что Савченко может выйти на свободу, поскольку в ночь на 16 апреля истекал срок ее содержания под стражей.
© Reuters / Scanpix

Надежду Савченко обвиняют в подготовке госпереворота.

Броварский горрайонный суд Киевской области освободил из-под стражи Савченко, а также экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. В полночь с 15 на 16 апреля истек срок их содержания под стражей, который не был продлен.

Савченко и Рубану генпрокуратра Украины в прошлом году предъявила обвинения по целому ряду статей уголовного кодекса. В частности, речь шла о заговоре с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, о подготовке покушения на жизнь президента, депутатов парламента, членов правительства по предварительному сговору группой лиц, а также о подготовке теракта.

Генпрокурор Юрий Луценко утверждал, что в ноябре прошлого года Рубан и Савченко обратились к офицерам вооруженных сил Украины с предложением поучаствовать в задуманном ими свержении власти. Четверо офицеров хмельницкого полка армейского спецназа согласились на это предложение и обратились в Службу безопасности Украины.

Савченко провела в СИЗО больше года: ее поместили под арест 23 марта 2018 года. Рубана взяли под стражу еще раньше - 9 марта.

В России Савченко в марте 2016 года приговорили к 22 годам колонии по обвинению в убийстве журналистов ВГТРК в Донбассе летом 2014 года.

В мае 2016 года летчицу обменяли на россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева, осужденных в Киеве по статьям о ведении агрессивной войны, провокации военного конфликта и терроризме. Всего Савченко, которую в 2014 году задержали на востоке Украины пророссийские сепаратисты, передавшие ее российским властям, провела в СИЗО почти два года.

Вернувшись на Украину он стала депутатом Верховной рады и критиковала действующую власть. Освобождение Савченко произошло на фоне подготовки ко второму туру выборов президента Украины - в него вышли действующий глава государства Петр Порошенко и комик Владимир Зеленский.

Второй тур выборов состоится 21 апреля.

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