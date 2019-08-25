Сверхлегкий самолет в воскресенье, 25 августа, столкнулся с вертолетом в небе над испанским островом Майорка. По данным информагентства dpa, выживших в результате аварии не было.
Как сообщили власти испанского острова на своей странице в Twitter, в результате происшествия погибли как минимум пять человек. В свою очередь испанские СМИ пишут о семи погибших, указывая, что на борту вертолета, кроме пилота, находилась семейная пара с двумя детьми, а пилот самолета перевозил одного пассажира. Личности жертв в настоящий момент устанавливаются.
Как сообщает местная газета Diario de Mallorca, в настоящий момент расследованием обстоятельств, при которых произошла авария, занимаются Гражданская гвардия Испании и представители гражданской авиации.
Премьер Санчес выразил свои соболезнования семьям жертв
Инцидент произошел в районе города Инка, который находится в глубине острова. По словам очевидцев, один из обломков самолета упал на землю всего в пяти метрах от жилого дома. Обломки вертолета упали на старую проселочную дорогу. Еще до прибытия аварийных спецслужб местные жители попытались потушить пламя на месте падения собственными силами.
Председатель правительства Балеарских островов Франсина Арменгол и премьер-министр Испании Педро Санчес выразили свои соболезнования в связи с несчастным случаем.
Siguiendo con preocupación las informaciones que nos llegan desde Inca, en Mallorca. Mi solidaridad y cariño para las familias de las víctimas que han perdido la vida es este trágico accidente, entre ellas un menor de edad. https://t.co/CB9zSmLM35— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 25 серпня 2019 р.
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