Над Ла-Маншем пропал самолет с самым дорогим в истории "Кардифф Сити" футболистом

Французские авиационные власти подтвердили Би-би-си, что Сала действительно находился на борту легкого одномоторного самолета "Пайпер Малибу". В аэропорту Кардиффа подтвердили, что ожидали прибытия самолета из французского Нанта.

В футбольном клубе "Кардифф Сити" заявили, что ожидают прояснения ситуации.

Самолет пропал с радаров поздно вечером в понедельник неподалеку от Каскетского маяка, расположенного на одном из Нормандских островов. Эта местность пользуется печальной славой среди моряков из-за многочисленных кораблекрушений.

Британская береговая охрана сообщила, что территория, на которой самолет предположительно мог потерпеть крушение, не относится к ее зоне ответственности, но все же направила на поиски два вертолета.

Ночью из-за испортившейся погоды поиски были приостановлены и возобновились утром во вторник.

В полиции Нормандского острова Гернси сообщили, что связь с самолетом была потеряна, когда он находился на высоте 700 метров. По данным британской метеорологической службы, в этом районе на момент исчезновения самолета шли дожди, но "не слишком сильные". Скорость ветра также была приемлемой.

Эмилиано Сала провел почти всю карьеру во французских клубах и был одним из самых результативных нападающих в чемпионате. Последние три года он выступал за "Нант".

На прошлой неделе "Кардифф Сити" объявил о переходе Салы. Для валлийского клуба этот трансфер стал самым крупным в истории - стоимость сделки оценивается в 15 млн фунтов стерлингов.