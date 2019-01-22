Над Ла-Маншем пропал самолет с самым дорогим в истории "Кардифф Сити" футболистом

Французские авиационные власти подтвердили Би-би-си, что Сала действительно находился на борту легкого одномоторного самолета "Пайпер Малибу". В аэропорту Кардиффа подтвердили, что ожидали прибытия самолета из французского Нанта.
В футбольном клубе "Кардифф Сити" заявили, что ожидают прояснения ситуации.
Самолет пропал с радаров поздно вечером в понедельник неподалеку от Каскетского маяка, расположенного на одном из Нормандских островов. Эта местность пользуется печальной славой среди моряков из-за многочисленных кораблекрушений.
Британская береговая охрана сообщила, что территория, на которой самолет предположительно мог потерпеть крушение, не относится к ее зоне ответственности, но все же направила на поиски два вертолета.
Ночью из-за испортившейся погоды поиски были приостановлены и возобновились утром во вторник.
В полиции Нормандского острова Гернси сообщили, что связь с самолетом была потеряна, когда он находился на высоте 700 метров. По данным британской метеорологической службы, в этом районе на момент исчезновения самолета шли дожди, но "не слишком сильные". Скорость ветра также была приемлемой.
Эмилиано Сала провел почти всю карьеру во французских клубах и был одним из самых результативных нападающих в чемпионате. Последние три года он выступал за "Нант".
La ultima ❤️ ciao @FCNantes 👋🏻💛💚 pic.twitter.com/SV1dNHbYYH— Emiliano Sala (@EmilianoSala1) January 21, 2019
На прошлой неделе "Кардифф Сити" объявил о переходе Салы. Для валлийского клуба этот трансфер стал самым крупным в истории - стоимость сделки оценивается в 15 млн фунтов стерлингов.
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