За Зеленского отдали голоса 73.2% опрошенных украинцев.
Действующий глава государства Петр Порошенко получил 25.3% электоральной поддержки.
Окончательные результаты Национального экзит-пола станут известны в 22.00.
Национальный экзит-пол проводили "Демократические инициативы", КМИС и Центр Разумкова.
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