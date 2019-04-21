Во втором туре президентских выборов 2019 года победил шоумен Владимир Зеленский. Об этом свидетельствуют результаты Национального экзит-пола по состоянию на 18.00, обнародованные после закрытия избирательных участков в Украине.
V. Zelenskis
© AFP / Scanpix

За Зеленского отдали голоса 73.2% опрошенных украинцев.

Действующий глава государства Петр Порошенко получил 25.3% электоральной поддержки.

Окончательные результаты Национального экзит-пола станут известны в 22.00.

Национальный экзит-пол проводили "Демократические инициативы", КМИС и Центр Разумкова.

Украинская правда
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Украина выбирает президента во втором туре В Австралии уже посчитали голоса: победил Порошенко (625)

В Украине в 8:00 21 апреля открылись избирательные...

Супругу Владимира Зеленского внесли в базу "Миротворца" (16)

Создатели сайта "Миротворец" называют Елену Зеленскую...

Дебаты Порошенко и Зеленского: "не кот, а мешок" и "волк в овечьей шкуре" (156)

Сегодня на НСК "Олимпийский" в Киеве состоялись...

Какого президента Украины хотел бы видеть Евросоюз (13)

Нынешний лидер симпатий украинцев — Владимир...

Зеленский заявил, что считает Путина врагом (28)

Шоумен, кандидат в президенты Владимир Зеленский...

В мире

Порошенко признал поражение и поздравит Зеленского (3)

Кандидат в президенты Петр Порошенко сказал, что...

Зеленский после экзит-пола: Обещаю, что никогда не подведу вас всех (3)

Кандидат в президенты Владимир Зеленский пообещал, что...

Urbi et Orbi: папа римский Франциск призвал усилить борьбу за мир (3)

В пасхальной мессе понтифик предостерег от безразличия...

Национальный экзит-пол Украины: Зеленский показывает ошеломительный результат (39)

Во втором туре президентских выборов 2019 года победил...

Ученые создали генетическую библиотеку маркеров рака Теперь можно понять причину развития опухоли (3)

Ионизирующее и ультрафиолетовое излучение, табачный...

TOP новостей

Главы Литвы поздравили жителей страны с Пасхой (52)

Руководители Литвы поздравляют жителей страны с...

Национальный экзит-пол Украины: Зеленский показывает ошеломительный результат (39)

Во втором туре президентских выборов 2019 года победил...

Украина выбирала президента во втором туре Зеленский во втором туре победил во всех регионах - экзит-полы (625)

В Украине в 8:00 21 апреля открылись избирательные...

Urbi et Orbi: папа римский Франциск призвал усилить борьбу за мир (3)

В пасхальной мессе понтифик предостерег от безразличия...

Погода: в первый день Пасхи природу освежит дождь (2)

После затянувшегося засушливого периода в первый день...