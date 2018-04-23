Национальное собрание Франции ужесточило миграционное законодательство

Национальное собрание Франции в воскресенье, 22 апреля, приняло пакет поправок к законам, регулирующим вопросы миграции и предоставления убежища. За принятие нововведений проголосовали 228 депутатов, 139 человек выступили против, 24 депутата воздержались.
© Reuters / Scanpix

Одобренный пакет поправок нацелен на усиление контроля за миграцией, заявил министр внутренних дел Франции Жерар Колон.

В частности, срок подачи ходатайства о предоставлении убежища снижен со 120 до 90 дней, а их рассмотрение в будущем будет занимать не более шести месяцев вместо одиннадцати. Кроме того, сокращено время, выделяемое на подачу апелляции в случае отклонения ходатайства.

Одобренные нововведения ослабят возможность получения убежища, полагают представители гуманитарных организаций. Принятию поправок, которые вызвали критику представителей разных политических лагерей, предшествовали многочасовые дебаты. После голосования в Национальном собрании поправки поступят на обсуждение в Сенате.

Возросший приток беженцев во Францию

В прошедшем году Франция впервые зарегистрировала свыше 100 тысяч ходатайств о предоставлении убежища, сообщает информационное агентство AFP. Это на 17 процентов больше, чем годом ранее.

Для многих заявителей Франция является промежуточным пунктом на пути в Великобританию. При этом число заявок на предоставление убежища во всем Евросоюзе сократилось вдвое, отмечает агентство.

Deutsche Welle
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