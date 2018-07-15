Угроза кибератак, направленных против США, достигла "критической точки", считает глава национальной разведки США Дэн Коутс. Выступая в субботу, 14 июля, в Вашингтоне, Коутс назвал Россию "самым агрессивным иностранным субъектом", сообщает агентство AFP.
По словам координатора деятельности спецслужб США, цифровая инфраструктура страны "без преувеличения подвергается атаке". В качестве "главных нарушителей" он назвал Россию, Китай, Иран и Северную Корею.
Дэн Коутс заявил, что атаки нацелены на бизнес, все уровни власти, частные организации, а также на ключевые инфраструктурные объекты. "Они намерены подрывать демократию изо дня в день, независимо от того, проходят ли сейчас выборы", - подчеркнул Коутс.
Ранее Минюст США обвинил во вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года 12 сотрудников российских спецслужб. В ведомстве утверждают, что россияне участвовали во взломе компьютеров Национального комитета демократической партии США, а также кибератаке на штаб предвыборной кампании кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Украденная хакерами информация выкладывалась в сеть от имени групп DCLeaks and Guccifer 2.0, и другими лицами.
Twitter ответил блокировкой
Социальная сеть Twitter заблокировала два профиля, которые, как предполагается, связаны с россиянами, обвиняемыми американским министерством юстиции. Представитель Twitter заявил 14 июля, что профили @DCLeaks_ и @Guccifer_2 были заблокированы за связь с сетью аккаунтов, которые ранее были замечены в нарушении правил соцсети.
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