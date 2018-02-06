В брюссельском Дворце правосудия в понедельник, 5 февраля, начался судебный процесс по делу француза марокканского происхождения Салаха Абдеслама — единственного выжившего подозреваемого в организации терактов в Париже в ноябре 2015 года.
Paryžius po kruvinų teroristų išpuolių
© Andres Putting („Ekspress Meedia“) nuotr.

Процесс проходит в условиях предельно строгих мер безопасности. Перед началом заседания судья Люк Эннар заявил, что на нынешнем этапе процесс не связан с терактами — ни с парижским, ни с брюссельским. Пока Абдеслама обвиняют в перестрелке с полицией Брюсселя, которая произошла за три дня до его задержания в марте 2016 года.

Процесс, который продлится предположительно до 9 февраля, стал первым появлением на публике 28-летнего Абдеслама, который до его задержания считался одним из самых разыскиваемых подозреваемых в Европе. Пока неизвестно, в какой степени он готов сотрудничать с судом. В октябре 2016 года адвокаты Абдеслама отказались защищать его, высказав предположение, что тот откажется давать показания на суде.

Атаки на Париж и Брюссель

В результате серии терактов 13 ноября 2015 года в Париже погибли 130 человек. В марте 2016 года в Брюсселе был задержан Салах Абдеслам. Через несколько дней после этого в аэропорту Завентем, а также на станции метро "Мальбек" в Брюсселе были совершены теракты, унесшие жизни 32 человек.

Позднее стало известно, что террористы, устроившие взрывы в столице Бельгии 22 марта, намеревались совершить серию терактов и в Париже, но из-за успехов расследования и ареста ключевых подозреваемых изменили планы и решили нанести удар по Брюсселю. Ответственность за нападения взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Deutsche Welle
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