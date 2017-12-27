

"Украине выдали первых 16 человек. Среди них и военные, и гражданские", – сообщает корреспондент.

Три человека, заявленных на обмен со стороны непризнанных "республик", отказались быть выданными в "ЛНР" и "ДНР", сообщает корреспондент Настоящего Времени.

Накануне лидер так называемой "ДНР" Александр Захарченко объявил, что "помиловал" людей, которых согласился обменять с украинской стороной. Об аналогичном "помиловании" сообщил исполняющий обязанности главы "Луганской народной республики" Леонид Пасечник.

Пошли первые имена освобожденных в результате обмена на Донбассе. Из плена ЛНР освобожден блогер Эдуард Неделяев, его за шпионаж приговорили к 14 годам — Илья Барабанов (@barabanch) 27 декабря 2017 г.





Обмен пленными происходит по формуле "306 на 74" – украинская сторона должна была освободить 306 человек, а пророссийские формирования – 74.

Еще освобожденные: контрактник из Львова Валентин Богдан был в плену с зимы 2016 года. Владислав Овчаренко и Артем Ахмеров - фанаты луганской "Зари", были задержаны в Луганске 10 октября 2016 года и приговорены в 17 и 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Украины — Илья Барабанов (@barabanch) 27 декабря 2017 г.





Об окончательном согласовании процедуры заявили в Свято-Даниловском монастыре Москвы 25 декабря патриарх РПЦ Кирилл, лидеры "ЛНР" и "ДНР" Леонид Пасечник и Александр Захарченко, а также представитель Украины, лидер общественного движения "Украинский выбор – Право народа" Виктор Медведчук.

Обмен пленными Медведчук обсуждал с президентом России Владимиром Путиным 15 ноября. Тогда Медведчук попросил Путина обратиться к лидерам непризнанных "республик" и провести первый этап обмена по формуле "всех на всех".

По данным первого вице-спикера Верховной Рады, представителя Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирины Геращенко, в плену находятся 168 украинцев.