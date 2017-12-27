Представители так называемых "ДНР" и "ЛНР" начали обмен пленными с украинской стороной, сообщает корреспондент "Настоящего Времени". Обмен проходит на линии разграничения в районе Горловки в Донецкой области Украины.
Aleksandras Zacharčenka
© Reuters / Scanpix


"Украине выдали первых 16 человек. Среди них и военные, и гражданские", – сообщает корреспондент.

Три человека, заявленных на обмен со стороны непризнанных "республик", отказались быть выданными в "ЛНР" и "ДНР", сообщает корреспондент Настоящего Времени.

Накануне лидер так называемой "ДНР" Александр Захарченко объявил, что "помиловал" людей, которых согласился обменять с украинской стороной. Об аналогичном "помиловании" сообщил исполняющий обязанности главы "Луганской народной республики" Леонид Пасечник.


Обмен пленными происходит по формуле "306 на 74" – украинская сторона должна была освободить 306 человек, а пророссийские формирования – 74.


Об окончательном согласовании процедуры заявили в Свято-Даниловском монастыре Москвы 25 декабря патриарх РПЦ Кирилл, лидеры "ЛНР" и "ДНР" Леонид Пасечник и Александр Захарченко, а также представитель Украины, лидер общественного движения "Украинский выбор – Право народа" Виктор Медведчук.

Обмен пленными Медведчук обсуждал с президентом России Владимиром Путиным 15 ноября. Тогда Медведчук попросил Путина обратиться к лидерам непризнанных "республик" и провести первый этап обмена по формуле "всех на всех".

По данным первого вице-спикера Верховной Рады, представителя Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирины Геращенко, в плену находятся 168 украинцев.

"Настоящее время"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

В мире

Facebook объяснил блокировку аккаунтов Кадырова: они попадают под действие санкций (6)

Социальная сеть Facebook объяснила блокировку аккаунтов...

Принц Гарри взял интервью для Би-би-си у Барака Обамы

Барак Обама дал свое первое интервью после ухода из...

В Германии судно с сотней туристов на борту протаранило опору моста

Недалеко от немецкого города Дуйсбург туристическое...

ВИДЕО: на США обрушились рекордные снегопады

Жители северо-востока США борются с последствиями...

Начался обмен пленными между Украиной и сепаратистами (11)

Представители так называемых "ДНР" и "ЛНР" начали обмен...

TOP новостей

С Нового года в Литве кардинально изменится порядок продажи алкоголя (31)

Уже совсем скоро, сразу после Нового года, вступят в...

С января в Литве дорожает отопление (67)

С января 2018 года в Литве дорожает центральное...

Самая дорогая недвижимость в Литве – лидирует не столица (5)

В Литве есть города, где квартиры очень дешевы. А в...

В конце года в Литве выплатили щедрые зарплаты (30)

Если в октябре в Литве ни одна компания не платила...

Операция по спасению сухогруза: не все верили в благоприятный исход (2)

В праздники у берегов Клайпеды, у II Мелнраге на мель...