"Украине выдали первых 16 человек. Среди них и военные, и гражданские", – сообщает корреспондент.
Три человека, заявленных на обмен со стороны непризнанных "республик", отказались быть выданными в "ЛНР" и "ДНР", сообщает корреспондент Настоящего Времени.
Накануне лидер так называемой "ДНР" Александр Захарченко объявил, что "помиловал" людей, которых согласился обменять с украинской стороной. Об аналогичном "помиловании" сообщил исполняющий обязанности главы "Луганской народной республики" Леонид Пасечник.
Пошли первые имена освобожденных в результате обмена на Донбассе. Из плена ЛНР освобожден блогер Эдуард Неделяев, его за шпионаж приговорили к 14 годам— Илья Барабанов (@barabanch) 27 декабря 2017 г.
Обмен пленными происходит по формуле "306 на 74" – украинская сторона должна была освободить 306 человек, а пророссийские формирования – 74.
Еще освобожденные: контрактник из Львова Валентин Богдан был в плену с зимы 2016 года. Владислав Овчаренко и Артем Ахмеров - фанаты луганской "Зари", были задержаны в Луганске 10 октября 2016 года и приговорены в 17 и 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Украины— Илья Барабанов (@barabanch) 27 декабря 2017 г.
Об окончательном согласовании процедуры заявили в Свято-Даниловском монастыре Москвы 25 декабря патриарх РПЦ Кирилл, лидеры "ЛНР" и "ДНР" Леонид Пасечник и Александр Захарченко, а также представитель Украины, лидер общественного движения "Украинский выбор – Право народа" Виктор Медведчук.
Обмен пленными Медведчук обсуждал с президентом России Владимиром Путиным 15 ноября. Тогда Медведчук попросил Путина обратиться к лидерам непризнанных "республик" и провести первый этап обмена по формуле "всех на всех".
По данным первого вице-спикера Верховной Рады, представителя Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирины Геращенко, в плену находятся 168 украинцев.
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