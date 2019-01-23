Дариуш С., начальник охраны финального мероприятия Большого оркестра праздничной помощи в Гданьске, на котором был смертельно ранен мэр города Павел Адамович, проведет ближайшие три месяца под стражей.
Gdansko meras subadytas ant scenos per labdaros koncertą
© Reuters

Он будет находиться в больнице, так как жалуется на психическое расстройство.

Мужчина обвиняется в даче ложных показаний, в побуждении к этому другого телохранителя и хранении оружия без разрешения, — сообщила Гражина Вавринюк из районной прокуратуры в Гданьске. Дариушу С. грозит до 8 лет тюрьмы.

РАДИО ПОЛЬША
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