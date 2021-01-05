Нацгвардия Украины разработает доктрину по принципам НАТО

В разработке доктрины Нацгвардии будут помогать коллеги из США и Канады. Один из американских советников Гари Квош отметил, что доктрина "определяет роль и место органов военного управления, командиров (начальников) всех уровней, порядок и принципы взаимодействия внутри структуры на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях по организации выполнения повседневных задач и обеспечения подготовки к выполнению задач в будущем".
"Важно, чтобы доктрина Национальной гвардии Украины не противоречила национальным нормативным документам по вопросам обороны и безопасности и была совместимой с доктринами стран-партнеров", — добавил Квош.
В июне 2020 года НАТО предоставила Украине статус партнера расширенных возможностей. Украина стала шестым таким партнером Североатлантического альянса, наряду со Швецией, Финляндией, Грузией, Австралией и Иорданией. Программа расширенных возможностей является частью инициативы НАТО по усилению оперативной совместимости войск ее стран-участниц с силами альянса.
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