Теперь решение о назначении Ивана Юрика и.о. главой правления "Укрзализныци" должен утвердить Кабинет Министров.

Отметим, что Юрик с июня 2019 года является членом правления компании, возглавляет в стратегическое направление привлечения инвестиций и работу с потенциальными инвесторами. До этого с июня 2018 года он входил в состав набсовета компании.

В 2017-2018 годах Юрик был на руководящих должностях агентства содействия инвестициям Ukraineinvest, в 2014-2016 годах - руководителем службы министра финансов, в 2010-2014 годах возглавлял представительство в Украине инвесткомпании Blackstone.